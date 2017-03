Muôn mặt điều trị vô sinh: Kỳ 1: Nhộn nhịp “chợ mua bán con”

Bà Ngọc (trái) - một cò bán trứng - tiếp thị với khách hàng về tình hình sức khỏe, nhân thân trong sạch của người bán trứng - Ảnh: ĐỨC THANH



Mua trứng: bao nhiêu cũng có

Mánh khóe bán tinh trùng

Hội sinh viên chuyên bán tinh trùng



Theo một mẩu quảng cáo có in cả số điện thoại của “Hội sinh viên chuyên cho tinh trùng” được dán công khai tại khoa hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ, chúng tôi gọi điện thoại liên hệ. Người nghe điện thoại xưng tên Thương, hẹn gặp vào sáng 2-6. Gặp nhau, Thương tự giới thiệu là “người điều hành hội sinh viên chuyên bán tinh trùng” cho các cặp hiếm muộn. Thương nói anh ta đang học thạc sĩ ở một trường ĐH tại TP. Thương giới thiệu hội này có hơn 30 thành viên là sinh viên của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP. Khách muốn mua tinh trùng sinh viên trường nào cũng có, giá mỗi lần bán tinh trùng là 10 triệu đồng, “đảm bảo đến lúc thụ thai, muốn lấy tinh trùng cách nào cũng được”. “Thành viên trong hội thường là sinh viên khó khăn, không rượu chè, thuốc lá. Bọn anh đã phục vụ rất nhiều khách rồi, tuyệt đối an toàn bí mật. Những thành viên trong hội đã rất nhiều lần cho tinh trùng, kết quả đều mỹ mãn”- Thương quảng cáo.

Sáng 21-5, chúng tôi lỉnh kỉnh xách giỏ đi vào hẻm A1. Mới vào một đoạn đã có ngay một phụ nữ khoảng 50 tuổi ngồi ở quán phở đứng lên bắt chuyện và hướng dẫn vào nhà bà Ngọc để thuê nhà. Bà Ngọc người tầm thước, da hơi ngăm, nói giọng Bắc, sốt sắng dẫn khách đến một căn nhà ở đầu hẻm. Phòng trên lầu 1 có bốn giường, nhưng mới có một cặp vợ chồng thuê một giường. Bà Ngọc nói giá thuê giường 100.000 đồng/ngày, thuê cả tháng thì 2,5 triệu đồng.Khi biết chúng tôi cần xin trứng, bà dặn cứ yên tâm ở đây, việc xin trứng bà sẽ giúp. Bà khuyên nếu tìm được người cho trứng thì nên mời người đó đến ở cùng, chăm sóc, bồi dưỡng cho họ mới lấy được trứng tốt. 9g sáng 22-5, bà hẹn chúng tôi đến gặp người bán trứng.Khi chúng tôi đến, bà điện thoại cho ai đó, nói rất to: “Đưa tới luôn đi, người ta đang ngồi đợi để coi mặt”. Hơn một giờ sau, không thấy người bán trứng đến, bà lại gọi điện thoại, rồi bảo: “Con người bán trứng bị sốt nên họ phải về quê thăm con”.Bà Ngọc lại bảo đợi, rồi gọi điện thoại tiếp: “Đến ngay nhà chị, có người chờ xem mặt”. Khoảng mười phút sau, một phụ nữ đi xe Attila đến. Người phụ nữ tên Nhi, 28 tuổi, cho biết đã có hai con, “vì hoàn cảnh khó khăn mới phải bán trứng”. Nhi ra giá bán trứng là 14-15 triệu đồng.Thấy chúng tôi ngại ngần, bà Ngọc hẹn ngày mai sẽ giới thiệu một cô khác, trẻ, khỏe hơn, làm nghề giúp việc nhà.Nghe khách nói không muốn mua trứng của người giúp việc, bà khuyên đừng bận tâm vì “con em sau này 70% sẽ lấy hình dáng, tính cách, trí khôn... từ cha, 20% sẽ lấy từ mẹ mang nặng đẻ đau. Còn người cho trứng chỉ chiếm 10% nhưng lại được tính... chăm chỉ của người giúp việc”. Thấy khách chưa đồng ý, sáng 23-5, bà Ngọc nhiều lần gọi điện giục đến gặp người bán trứng khác “ở Lâm Đồng xuống”.Khi chúng tôi đến, bà lấy điện thoại ra, lặp lại điệp khúc: “Đến đây luôn cho người ta xem mặt”. Mười phút sau, một cô gái khá trẻ, da ngăm đen, ăn mặc hở hang đi bộ đến. CMND của cô này tên Vũ Thiên Ân, 19 tuổi. Ân cho biết hằng ngày bán bún ốc ở... đường Cống Quỳnh. Bà Ngọc ra giá bán trứng 15-16 triệu đồng, vì “cô này trẻ tuổi hơn người hôm qua”.Trước đó ngày 17-5, cũng tại hẻm A1, khi biết khách cần mua tinh trùng, một phụ nữ tóc ngắn, dáng mập mạp, tên Thảo, nói ngay: “Chị rành mấy việc đó lắm. Chị sẽ giúp vợ chồng em”. 20g30 cùng ngày, bà Thảo đến phòng trọ gặp chúng tôi và kêu ra ngoài nói chuyện vì “ở đây nói không tiện, công an biết là bắt luôn đó”. Bà giới thiệu người bán tinh trùng là một người đàn ông trẻ tuổi, có vợ con và “khổ quá mới đi cho con”.Khi chúng tôi nói cần người có “giống tốt”, bà nói ngay: “Có tìm giống tốt thì khi đưa vô ngân hàng tinh trùng của bệnh viện cũng phải nhận giống của người khác chứ đâu được nhận giống của người mình dẫn đến”. Chúng tôi ngỏ ý muốn mua tinh trùng của người mình đưa đến, bà “bỏ nhỏ” cứ đến phòng mạch bác sĩ C. trình bày hoàn cảnh sẽ lấy được chính tinh trùng của người mình dẫn đến và bác sĩ sẽ bơm tinh trùng cho luôn ở phòng mạch.Về giá cả, bà Thảo cho biết giá mua trứng khoảng 20-25 triệu đồng, còn mua tinh trùng chỉ 10 triệu đồng.Bà này còn có mánh khóe táo bạo hơn là làm CMND giả để biến người bán tinh trùng trở thành chồng của người vợ. Vậy là muốn bơm ở bệnh viện hay ngoài phòng mạch tư đều được.Theo bà Thảo, chỉ cần cung cấp tên tuổi, địa chỉ người chồng và thêm 2 triệu đồng là sẽ có CMND như ý muốn.Ngày 26-5, ở hẻm A1, bà Nga - cũng chuyên cho thuê nhà và môi giới bán trứng, tinh trùng - ra giá: “15 triệu đồng một lần cho tinh trùng”. Bà hẹn hôm sau sẽ cho gặp người bán tinh trùng và tiếp thị: “Thằng này to cao, đẹp trai lắm, người Hoa, có vợ, ba đứa con đẹp ghê luôn”.Đúng hẹn, ngày 27-5, bà bố trí cho khách gặp người bán tinh trùng ngay tại nhà bà ta. Bà Nga giới thiệu ông này tên Châu, 33 tuổi, ở Q.8. Ông Châu đi cùng một phụ nữ, nói là vợ mình và cho xem hình một bé trai trong điện thoại di động bảo là con của ông. Ông Châu chấp nhận ký cam kết sau này không đòi con khi khách giao đủ tiền.Chúng tôi tỏ ý băn khoăn làm sao lấy được tinh trùng của ông ta để bơm, bà Nga trấn an: “Ra phòng khám của bác sĩ C. làm. Chị sẽ tráo tinh trùng cho em. Khi bác sĩ cho chồng em lấy tinh trùng thì cứ xin ra khách sạn để dễ lấy. Sau đó cầm cái lọ về đây lấy của thằng này đưa vào bơm”.