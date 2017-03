Mỳ ăn liền, tiện nhưng không lợi?

Tiện nhưng... không lợi



Theo các chuyên gia, hầu hết mỳ ăn liền ở Việt Nam được sản xuất theo công nghệ chiên (rán) nên khi ở nhiệt độ cao, dầu dễ bị ôxy hóa và nếu dầu được dùng chiên đi chiên lại nhiều lần sẽ có khả năng tạo ra các chất béo dạng trans fat nhiều hơn. Trans fat làm tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt, gây xơ vữa động mạch, giảm sự lưu thông của máu, từ đó làm tăng nguy cơ bị các bệnh tim mạch, đột quỵ.



Trên thế giới, nhiều nước đã đưa ra quy định về ghi thành phần dinh dưỡng và axit béo bão hòa, axit béo dạng Trans trên mỗi gói mì ăn liền. Ngoài việc chứa Transfat, trong mì ăn liền còn có những chất phụ gia (hành, muối, ớt...) làm ngon miệng nhưng những chất này cay nóng, hoặc quá nhiều muối gây bất lợi cho người tăng huyết áp hoặc có thân nhiệt cao.



Đặc biệt, với những loại mỳ ăn liền được chứa sẵn trong cốc, bát nhựa thì còn nguy hiểm hơn cho sức khỏe vì trong chất liệu làm bát/cốc của các loại mỳ tiện dụng có Polystyrene nhằm tránh tình trạng bị biến hình khi gặp nước nóng. Theo một nghiên cứu, hàm lượng chất Polystyrene có thể gây nguy hiểm cho mỗi kg thể trọng cơ thể trong 1 ngày là 0,001mg. Tuy nhiên, hàm lượng này trong 1 bát/cốc mỳ ăn liền có thể lên tới 0,015mg.



Theo nghiên cứu đã chứng minh, các gói gia vị trong mỳ ăn liền phải qua nhiệt độ cao để tiệt khuẩn, đóng gói chân không, nên các loại vitamin nhóm B, chất sắt... có trong thịt, hay vitamin C, vitamin A... có trong rau thực tế đã bị nhiệt làm cho biến mất. Những gì bạn nạp vào cơ thể chỉ là năng lượng, chất béo, điều này hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe.



Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo, việc sử dụng nhiều mỳ ăn liền thay cơm hoặc quá nhiều/ngày có thể khiến cơ thể thiếu dinh dưỡng, thiếu vitamin, khoáng chất khiến cơ thể thiếu máu. Khi sử dụng mì ăn liền cần nấu thêm với rau xanh, thịt hoặc trứng để cung cấp đầy đủ chất cho cơ thể. Rau xanh cũng có tác dụng ngăn chặn quá trình hấp thu chất béo vào mạch máu, giảm được nguy cơ tắc nghẽn mạch máu, chống béo phì...



Sử dụng sao cho an toàn?



Để sử dụng mỳ ăn liền được an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn nên thả mỳ ăn liền vào nước sôi trước, chưa cho các gói gia vị vào vội. Đến khi các sợi mỳ bắt đầu rời nhau, bạn dùng đũa tách rời chúng rồi cho ra bát. Sau đó đổ chỗ nước vừa trần mỳ đi, và nấu một nồi nước sôi khác để cho các gia vị vào. Tuy nhiên, bạn chỉ nên cho 1/3 - 1/2 lượng gia vị và cho thêm trứng gà cùng rau xanh vào nấu chín rồi đổ lên trên mỳ.



Cách này dù hơi rắc rối nhưng giúp bạn không ăn phải chất dầu và chất BHT có trong mỳ ăn liền (chất ổn định chống lên men thực phẩm có trong dầu), là chất gây ung thư, có thể dẫn đến bệnh gan, nhiễm sắc thể dị thường, hoặc làm suy giảm chức năng sinh sản; sợi mỳ cũng không bị mềm nhũn.



Bạn chỉ nên ăn liền khi không có điều kiện nấu và nên hạn chế sử dụng thường xuyên.





Theo SK&ĐS