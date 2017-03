Mỹ phê chuẩn thuốc ngừa HIV đầu tiên

Thuốc Truvada được công nhận có thể ngăn ngừa virus HIV - Ảnh: AFP



Truvada, sản phẩm của Công ty dược phẩm Gilead Sciences tại California (Mỹ) đã được chính phủ Mỹ phê chuẩn.Có mặt trên thị trường từ năm 2004, Truvada được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) công nhận có thể ngăn ngừa được HIV, kết hợp với quan hệ tình dục an toàn và kiểm tra sức khỏe đều đặn.Nhiều ý kiến cho rằng việc công nhận thuốc này sẽ làm gia tăng quan hệ tình dục không an toàn.FDA khuyến cáo, thuốc Truvada cần phải kết hợp với các biện pháp khác mới có thể ngăn ngừa được virus HIV, bao gồm quan hệ tình dục an toàn, tư vấn giảm thiểu nguy cơ và xét nghiệm HIV định kỳ.Nhà sản xuất cũng ghi rõ cảnh báo rằng Truvada chỉ được sử dụng bởi những người không nhiễm HIV trước khi dùng thuốc và phải sử dụng ít nhất trong 3 tháng.Các nghiên cứu trước đó cho thấy, đàn ông quan hệ tình dục đồng giới khi sử dụng Truvada hằng ngày thì giảm được 73% nguy cơ bị lây nhiễm virus HIV. Những cặp nam nữ có một người bị nhiễm HIV thì giảm được 75% nguy cơ nhiễm bệnh.Theo Đức Trí (TNO)