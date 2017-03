Năm 2015, 50% chợ được kiểm soát an toàn thực phẩm

Theo đó, đến năm 2015, 70% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 80% người quản lý, 70% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm. 40% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 80% bếp ăn tập thể được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cũng đến năm 2015, 100% siêu thị được kiểm soát an toàn thực phẩm. 50% chợ được quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm (không gồm chợ tự phát). Giảm 25% số vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên so với trung bình giai đoạn 2006-2010.

TRẦN NGỌC