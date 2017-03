Nam giới “bốc mùi” do bệnh lậu

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Tế bào và Di truyền học ở Novosibirsk, Nga tiết lộ trên tạp chí Journal of Sexual Medicine rằng tỉ lệ nam giới có mùi khó chịu được phát hiện mắc bệnh lậu cao hơn so với những nam giới khác.

Họ đã thu thập mẫu nước bọt và mồ hôi nách ở 16 nam giới khỏe mạnh, 13 nam giới mắc bệnh lậu và 5 nam giới khác đã khỏi bệnh lậu sau khi điều trị.



Sau đó những đối tượng tình nguyện là nữ giới khỏe mạnh đã đánh giá mùi ở các mẫu mồ hôi. Đối với các mẫu nước bọt, nhóm nghiên cứu đã đánh giá nồng độ testosterone, cortisol, immunoglobulin G (IgG) và immunoglobulin A (IgA). Các đối tượng nam giới độ tuổi từ 17 đến 25 và nữ giới từ 17 đến 20 tuổi.



Mục tiêu của nhóm nghiên cứu là xác định xem liệu các đối tượng nữ có thể phân biệt mùi mồ hôi nách khó chịu với mùi mồ hôi nách không gây khó chịu không và liệu những khác biệt này có liên quan với việc mắc bệnh lậu, không mắc bệnh hoặc có mắc bệnh lậu gần đây nhưng đã chữa khỏi.



Kết quả cho thấy:

· Phụ nữ mô tả mùi mồ hôi của những người mắc bệnh lậu khó chịu hơn so với những người khỏe mạnh hoặc những người gần đây có mắc bệnh lậu nhưng đã khỏi bệnh. Một tỉ lệ lớn các mẫu được lấy từ những nam giới mắc bệnh lậu được đánh giá là có mùi ôi hoặc thối.



· Có mối tương quan nghịch giữa mức độ dễ chịu của mùi hương với nồng độ IgA and IgC không đặc hiệu trong nước bọt.



