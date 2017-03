Nam giới có... tử cung và buồng trứng!

HNMO vừa nhận được phản ánh của độc giả Nguyễn Văn Hiến (huyện Từ Liêm, Hà Nội) về sự việc khá hy hữu trên. Theo phản ánh của anh Hiến, sáng sớm ngày 14/6, anh bị đau bụng nặng và đã được người nhà đưa đến Bệnh viện 19-8 cấp cứu. Tại đây, người trực ca đã khám cho anh và chẩn đoán có thể do bị ngộ độc thức ăn, rồi hướng dẫn anh đi siêu âm ổ bụng và xét nghiệm máu.

Hơn 6h sáng, anh có mặt trước cửa phòng siêu âm. Sau một hồi gõ cửa, một nam bác sĩ vẫn mắt nhắm mắt mở ra xem giấy rồi bảo anh vào phòng trong siêu âm. Sau chừng chưa đầy 5 phút siêu âm, vị bác sĩ trên bảo anh ra ngoài để chờ kết quả. “Và kết quả thật ngạc nhiên khiến tôi không thể tin vào mắt mình.”- Anh Hiến nói.

Kết quả siêu âm của anh Hiến

Bởi kết quả cho thấy như sau: “…Bàng quang: Thành mỏng, dịch trong, không có sỏi; Tử cung không to, âm vang đồng nhất, không có khối khu trú, niêm mạc tử cung mỏng, buồng tử cung không có dịch; Buồng trứng phải: Kích thước không to, không có khối khu trú; Buồng trứng trái: Kích thước không to, không có khối khu trú; Douglas không có dịch. Kết luận: Hình ảnh siêu âm ổ bụng hiện tại chưa thấy bất thường”.

“Không hiểu vì sao vị bác sĩ này đã đổi giới tính cho tôi. Điều này chỉ có thể lý giải rằng bác sĩ đã mở file lấy kết quả siêu âm của một phụ nữ trước đó được lưu ở máy tính rồi dường như chỉ sửa tên, tuổi của tôi. Điều đó được thể hiện rõ ngoài nội dung trên, phần giới tính ở kết quả siêu âm vẫn để nguyên là Nữ, trong khi tôi đường đường là nam giới.”-Anh Hiến phản ánh tiếp.

Biết là kết quả siêu âm ghi chưa chuẩn nhưng vì bụng vẫn rất đau nên anh phải đi xét nghiệm máu để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân thay vì yêu cầu siêu âm lại. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy, nguyên nhân là do bị ngộ độc thức ăn và anh đã được kê đơn thuốc điều trị.

Qua sự việc này có thể thấy, bác sĩ siêu âm trên của Bệnh viện 19-8 đã quá tắc trách với bệnh nhân. Kiểu đưa kết quả siêu âm như vậy thì người có bệnh sẽ dễ trở thành không có bệnh và ngược lại. Với cách làm việc như thế, liệu bệnh nhân còn có thể tin vào bác sĩ? Không rõ đã có bao nhiêu trường hợp như anh Hiến bị vị bác sĩ trên làm việc thiếu trách nhiệm như vậy? Và lãnh đạo Bệnh viện 19-8 có biết điều này?

