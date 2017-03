Nam giới tránh thai bằng phương pháp mới

BRDT - một loại protein bromodomain đóng vai trò quan trọng trong việc tạo tinh trùng trong tinh hoàn. BRDT chỉ tồn tại trong các tinh hoàn và giúp kiểm soát quá trình tạo tế bào tinh trùng mới. Các nhà khoa học đã tìm ra phân tử JQ1 - nó có thể liên kết với BRDT, làm gián đoạn việc tổng hợp một protein nuôi tinh trùng. Kết quả là tinh trùng được tạo ra ít hơn và có thể không đủ khỏe mạnh để thụ tinh.

Martin M. Matzuk (Baylor College of Medicine, Houston), James E. Bradner (Dana-Farber Cancer Institute and Harvard Medical School, Boston là hai giáo sư đứng đầu nghiên cứu. Trong 18 tháng, họ đã tiêm vào chuột đực phân tử JQ1 và đo lường kết quả. Họ nhận thấy rằng so với những con chuột bình thường, những con chuột được tiêm phân tử có số lượng tinh trùng thấp hơn và những tinh trùng này có khả năng vận động dưới ngưỡng cần thiết cho việc thụ tinh trong tất cả các động vật có vú, bao gồm cả con người.

BẢO TRÂM (Theo US Medicine Magazine)