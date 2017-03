Năm mới: Tin vui cho nhiều bệnh nhân

Chống lão hóa, viêm khớp gối bằng... mô mỡ

Tuần qua, Bệnh viện (BV) ÐH Y Dược TP.HCM đã tiến hành bơm tế bào gốc (TBG) được lấy từ mô mỡ để điều trị cho một bệnh nhân (BN) nữ 57 tuổi bị thoái hóa khớp gối mức độ trung bình, đã uống thuốc nhiều lần nhưng vẫn đau. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng công nghệ TBG mô mỡ trong điều trị bệnh lý thoái hóa xương khớp mãn tính ở khớp gối và chống lão hóa.

BS Bùi Hồng Thiên Khanh - Trưởng phân khoa Xương khớp, thuộc Khoa Ngoại tổng hợp, BV ĐH Y Dược TP.HCM, giải thích, TBG được lấy từ mô mỡ có nhiều ưu điểm hơn so với các loại TBG khác. Trước hết, việc lấy TBG mô mỡ rất đơn giản, chỉ cần hút trực tiếp mỡ bụng của BN, sau đó quay ly tâm, xử lý qua một số công đoạn. Thành phẩm TBG thu được sẽ trộn lẫn với huyết tương giàu tiểu cầu cũng được lấy từ chính máu của BN. Hỗn hợp này sẽ được tiêm vào khớp gối của người bệnh. Đặc biệt số lượng TBG được lấy từ mô mỡ chiếm đến 2% TBG trong cơ thể, trong khi ở tủy xương chỉ chiếm 2/1.000 nên tỷ lệ điều trị sẽ thành công cao.

Trước đây, để điều trị thoái hóa khớp, có rất nhiều phương pháp như: giảm trọng lượng cơ thể, thay đổi hoặc giảm vận động và uống thuốc, nội soi khớp để cắt lọc, đốt sóng cao tần, ghép sụn xương,... nhằm hy vọng phục hồi lại sụn bị tổn thương. Trong khi đó, việc điều trị TBG mô mỡ còn thực hiện được với BN bị thoái hóa khớp với mô sụn không có khả năng tái tạo. Mỗi lần điều trị bơm TBG mô mỡ, BN chỉ mất 24g - 48g điều trị, bao gồm cả thủ tục xét nghiệm. Sau ba - sáu tháng, BN hy vọng sẽ hồi phục tổn thương sụn khớp ở giai đoạn II - III vì khi bơm vào cơ thể, khả năng hấp thụ tại chỗ của TBG mô mỡ rất cao, những mô mỡ thông thường khi bơm vào sẽ tự “tan” đi. Chi phí điều trị hiện nay cho mỗi ca khoảng 2.000 USD, trong khi ở nước ngoài lên đến vài chục ngàn USD. Thời gian tới, BV ĐH Y Dược TP.HCM sẽ tiếp tục ứng dụng TBG mô mỡ trong lĩnh vực thẩm mỹ nhằm làm đầy nơi khuyết hổng mô và chống lại sự lão hóa, thay thế cho những tế bào già cỗi, hư hao.

70% bệnh nhân mắc bệnh “khó nói” sẽ không phải mổ

Trước đây, để điều trị cho những BN són tiểu (tiểu không kiểm soát được) “bất lực” với thuốc, các BS buộc phải tiến hành phẫu thuật. Nay nhờ việc đưa máy tập cơ sàn chậu vào triển khai, có đến 70% BN lẽ ra phải phẫu thuật đã có thể hết bệnh. Nhờ ứng dụng kỹ thuật này, BV Bình Dân TP.HCM đã điều trị thành công cho khoảng 20 BN. TS-BS Nguyễn Văn Ân - Trưởng đơn vị Niệu nữ của BV khuyến cáo, có đến 25% phụ nữ bị són tiểu ít nhất một lần trong đời, thậm chí nhiều chị em ngày nào cũng xảy ra tình trạng này. Tỷ lệ mắc bệnh ở phụ nữ nhiều hơn nam giới, nhất là phụ nữ mãn kinh, sinh đẻ nhiều, thai phụ… khiến cơ sàn chậu bị nhão, chỉ cần vận động mạnh, ho khan… là nước tiểu chảy ra không kiểm soát được.



Tập máy cơ sàn chậu cho bệnh nhân són tiểu tại BV Bình Dân

Với máy tập cơ sàn, trong một tháng, mỗi BN sẽ tập vật lý trị liệu 10 lần với mỗi lần kéo dài 40 phút. Sau khi tập với máy, BN sẽ được yêu cầu tự tập ở nhà với cách tập cơ tương tự mỗi ngày ba lần, mỗi lần từ 15 - 20 phút. Chi phí của một quá trình tập vật lý trị liệu cơ sàn chậu chỉ mất khoảng năm triệu đồng, trong khi phẫu thuật lên đến 10 triệu đồng. Không phải phẫu thuật, người bệnh còn tránh được biến chứng nhiễm trùng vết mổ, đôi khi ảnh hưởng đến cuộc sống “vợ chồng”.

Chữa bướu cổ bằng… cồn tinh khiết

Đầu tiên, các BS dùng kim rút hết dịch trong nang, sau đó tiêm một mũi cồn tinh khiết (ethanol với độ tinh khiết 95% - 98%) vào nang theo chỉ dẫn của máy siêu âm. Cồn tinh khiết sẽ phá hủy mô tuyến giáp tạo dịch và ngăn ngừa sự phát triển của bướu. Sau khi tiêm, BN có thể về nhà ngay và tái khám theo lịch hẹn. Chi phí thực hiện các xét nghiệm trước khi điều trị khoảng 500.000đ; chi phí cho lần chích đầu tiên là một triệu đồng, lần thứ hai trở đi chỉ 500.000đ. BN thường hết bệnh sau mũi chích thứ nhất, chậm nhất cũng chỉ tới mũi thứ tư.

BS Vũ Tu Thân, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện An Bình TP.HCM - người Việt Nam đầu tiên phát triển, ứng dụng phương pháp tiêm cồn tinh khiết qua da chữa bướu cổ, cho biết, với thủ thuật này, BN bị bướu cổ do nang tuyến giáp, cường giáp nhân có thể hết bệnh mà không phải mổ cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ tuyến giáp. Đặc biệt, những BN bướu cổ do cường giáp nhân, trước đây phải điều trị lâu dài bằng cách uống thuốc cho bướu ổn định mới tiến hành phẫu thuật hoặc xạ trị được. Việc tiêm cồn tinh khiết còn giúp người bệnh không phải uống thuốc, không để lại sẹo và tránh được những biến chứng có thể xảy ra do mổ.

Cơ hội cho những ông bố “súng không đạn”

TS Quản Hoàng Lâm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ phôi, Học viện Quân y cho biết, kỹ thuật nuôi cấy tinh tử của những ông bố không có tinh trùng đã thành công được 20 ca, trong đó có năm ca đã sinh (số còn lại đang mang thai). Theo dõi sức khỏe mẹ và bé của Trung tâm cho thấy, các em bé sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và phát triển bình thường.

Theo TS Hoàng Lâm, với những trường hợp qua xét nghiệm tinh dịch đồ hoàn toàn không có tinh trùng thì vô vọng trong việc sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm kinh điển đang được thực hiện ở nhiều bệnh viện hiện nay.

Tinh tử là giai đoạn trước khi phát triển thành tinh trùng, chỉ có dạng hình tròn chưa có đuôi và chưa thể chuyển động được. Để tinh tử trở thành tinh trùng, các BS tại Trung tâm phải tiến hành nuôi cấy. Những trường hợp không có tinh trùng đến thực hiện phương pháp nuôi tinh tử đều được cho uống thuốc kích thích sinh tinh trong thời gian ba tháng. Khi sinh tinh, các BS sẽ thực hiện sinh thiết phần tinh hoàn (cắt sâu vào trong khoảng 0,3cm). Sau đó, mảnh tinh hoàn này sẽ được thực hiện tách tế bào dưới kính hiển vi nuôi cấy tinh tử. Sau thời gian nuôi cấy tinh tử trong khoảng ba ngày, BS sẽ chọn những tinh tử có hình thái đẹp, khỏe (tức đã phát triển thành tinh trùng có đuôi để di chuyển) để bơm vào trứng của người vợ đã được lấy sẵn. Quá trình tiếp theo tiến hành như thụ tinh trong ống nghiệm kinh điển. Sau khi bơm tinh trùng (nuôi cấy từ tinh tử) vào, trứng sẽ được nuôi trong ống nghiệm ba ngày rồi bơm vào buồng tử cung của người vợ và quá trình mang thai bắt đầu.

Được biết, Việt Nam là một trong số ít các nước thực hiện được phương pháp trên. Và tính đến thời điểm này, chỉ tại Trung tâm mới thực hiện thành công việc nuôi cấy tinh tử với trang thiết bị hiện đại, đủ đáp ứng nuôi cấy tinh tử cho khoảng 200 ca. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của những trường hợp nuôi cấy tinh tử tại Trung tâm chỉ chiếm 10% và những người đàn ông có những bệnh lý sau không nên thực hiện nuôi cấy tinh tử: tinh hoàn suy teo với kích thước dưới 5ml (thể tích tinh hoàn của người bình thường là 12ml - 25ml); không có cả tinh tử, bệnh toàn thân nghiêm trọng như ung thư, suy tim, suy thận…

Theo Văn Thanh - Trúc Khuê (PN)