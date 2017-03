Năm người chết do ăn nấm độc là tin đồn thất thiệt

Trung tá Nguyễn Đức Mậu, Công an huyện Đồng Xuân, cũng cho biết kết quả xác minh của lực lượng công an cho thấy không có ai chết do ăn nấm độc ở địa phương này như tin đồn trên. Hiện nay địa phương này cũng chưa phát hiện trường hợp nào bị mất tích hoặc không liên lạc với gia đình khi đi tìm trầm hương. Theo Trung tá Mậu, tin đồn thất thiệt trên có thể xuất phát từ việc cách đây ba ngày, một người ở xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân nhổ được một tai nấm mối khổng lồ nhưng không ai dám ăn do nghi nấm độc.

Trước đó, tại tỉnh Quảng Nam cũng xuất hiện tin đồn một số người tìm trầm bị chết giữa rừng do ăn phải nấm độc. Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cũng khẳng định đó chỉ là tin đồn thất thiệt.

T.LỘC