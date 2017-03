Nam thanh niên bị xe bò đâm thủng bụng

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa cứu sống một bệnh nhân bị càng xe bò đâm xuyên bụng, cơ xương chậu và thành bụng trái bị dập nát, đứt một đoạn đại tràng khá dài, vỡ ruột non,...



Bệnh nhân tên là Lê Văn Cường (21 tuổi), trú tại khối Hạnh Khai, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Đêm 4/11 khi đang đi xe máy trên đường, anh Cường gặp phải tai nạn khi chiếc ôtô tải đi ngược chiều đâm vào xe bò khiến con bò chết tại chỗ. Cường đi bên cạnh, bị càng của xe bò đâm từ phía trước xuyên thủng qua bụng ra sau lưng 80cm. Người dân phải dùng cưa máy cưa càng xe để đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳ Châu cấp cứu.



Do anh Cường bị thương nặng nên bệnh viện đã chuyển thẳng lên tuyến trên.Bác sĩ Hồ Trường Thắng, người trực tiếp cấp cứu, điều trị cho anh Cường nói,kíp mổ tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay khi bệnh nhân nhập viện, cắt bỏ đoạn đại tràng, cắt lọc cơ dập nát, làm hậu môn nhân tạo,...



Hiện anh Cường đã thoát khỏi cơn nguy kịch và được theo dõi tích cực tại bệnh viện.



Theo Nguyên Khoa (VNE)