Năm trẻ nguy kịch do ăn nhộng nhiễm nấm

* Một trẻ hôn mê sâu do nuốt hạt cườm



Theo lời kể của người nhà bệnh nhi, khoảng 16 giờ ngày 12.5, năm em nói trên cùng hơn mười em khác đi đào nhộng ve sầu ở dưới đất lên rồi xào với dầu ăn. Sau ăn khoảng bốn tiếng, các em có biểu hiện nôn ói nhiều, kèm triệu chứng rối loạn thần kinh như kích thích, run tay chân, co giật...



Sau khi cấp cứu ở bệnh viện Bình Thuận, các bệnh nhi được chuyển vào Nhi đồng 1. Kết hợp bệnh cảnh và tìm hiểu một số trường hợp ngộ độc trước đó do ăn nhộng ve sầu được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ nhận định các bệnh nhi đã bị ngộ độc nấm xâm nhập xác nhộng ve sầu. Hiện sức khoẻ các bệnh nhi đang dần hồi phục.



Trước đó, khoa này cũng đã tiếp nhận cấp cứu bé trai C.M.T. bốn tuổi, ngụ ở Đồng Nai, bị tai nạn do nuốt hạt cườm nhựa ở nhà. Sau khi được bệnh viện địa phương can thiệp, bệnh nhi được chuyển xuống Nhi đồng 1 trong tình trạng chi ấm, mạch rõ nhưng hôn mê, phản xạ yếu.



Sau khi gắp dị vật là một hạt cườm bằng nhựa, đường kính 5 – 6mm ở phế quản phải, bệnh nhi tiếp tục hôn mê. Tiên lượng khả năng phục hồi não của bệnh nhi khá thấp.



Theo Duy Nhân – T. Di (SGTT.VN )