Nạn nhân vụ nổ gas chưa biết vợ con mình tử nạn

Anh Việt đã có thể trò chuyện nhưng vẫn chưa hay việc vợ con tử nạn. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Theo ghi nhận của phóng viên tại Khoa Bỏng, bệnh viện Xanh Pôn, đến cuối giờ chiều hôm nay, 12/11, cả 3 nạn nhân trên đều đã bắt đầu hồi tỉnh và đã có thể nhận diện và nói chuyện được với mọi người.



Mặc dù vậy, theo bác sĩ Nguyễn Thống, trưởng khoa Bỏng, sức khỏe của cả 3 vẫn rất yếu. Hiện anh Trần Huy Việt, chủ cửa hàng gas bị bỏng nặng nhất 60%, Nguyễn Văn Hoàn 35% và Nguyễn Danh Hưng 25%.



Trong số các nạn nhân, tình trạng của nạn nhân Hoàn đang xấu nhất do Hoàn bị bỏng tập trung ở vùng mặt và cổ rất nặng.



Bác sĩ Thống cũng cho biết thêm, sự tỉnh táo của các bệnh nhân chỉ là tạm thời, vì giai đoạn sau đó mới nguy hiểm và đau đớn hơn.



Riêng anh Việt, chủ cửa hàng gas vẫn chưa được người nhà thông báo về cái chết của vợ và con trai do tránh để anh gặp thêm cú sốc khác về mặt tâm lý.



Anh Việt là con cả trong gia đình ở vùng quê trung du nghèo khó (xã Tuy Lập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), vất vả lắm mới có được cửa hàng như ngày hôm nay.



Hiện chỉ còn cậu em trai và chị gái của anh Việt đang chăm sóc, còn người nhà đã vội vã về Phú Thọ để đưa tang hai mẹ con xấu số trong vụ nổ.



Các bác sĩ tại khoa bỏng cũng cho biết thêm, ban đầu xác định, cả 3 nạn nhân đều bị bỏng hô hấp và cần theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe trong những ngày tới.



Cũng liên quan đến diễn biến sự việc đau lòng này, nạn nhân Nguyễn Danh Hưng được xác định là anh em họ của anh Việt. Cách đây 6 tháng, Hưng rủ bạn là Hoàn cùng xuống Hà Nội chở gas thuê cho cửa hàng này.



Lúc tỉnh dậy, Hưng có kể, vụ cháy xảy ra do sáng anh Việt tỉnh dậy đi nấu mì tôm ăn sáng, khi vừa bật lửa bếp gas thì bất ngờ ngọn lửa bùng lên và gây nên vụ cháy nổ cửa hàng gas kinh hoàng như vậy./.

