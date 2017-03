Nắng nóng dễ đổ bệnh

Tránh đi ngoài trời vào giờ cao điểm nắng nóng



Trao đổi về việc chăm sóc sức khỏe trong ngày hè, TS.BS Trần Xuân Chương, phó trưởng bộ môn truyền nhiễm Trường đại học Y dược Huế, cho biết khi đến miền Trung tham quan vào mùa nắng nóng, du khách cần tránh đi ngoài trời vào giờ cao điểm từ 11g-14g. Du khách cần mang theo thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, có thể tư vấn bác sĩ để mang theo một số loại thuốc kháng sinh quen thuộc dùng khi cần thiết.



Thời tiết nắng nóng, nhiều người đi tắm biển để hạ nhiệt. Tuy nhiên, theo bác sĩ Chương, du khách phải hết sức lưu ý mỗi khi tắm biển tránh để tình trạng bị nhiễm lạnh, mệt quá sức, say nắng, chấn thương và bị đuối nước. Do đó không nên tắm biển vào những ngày sóng mạnh hoặc nhiệt độ ngoài trời thấp dưới 25OC, không được tắm biển ngay sau khi ăn no, tốt nhất nên tắm biển sau khi ăn sáng khoảng một giờ và sau khi ăn chiều khoảng hai giờ.

Lưu ý không nên tắm biển lúc đói, mệt và trong thời gian từ 10g-15g bởi lúc này ánh nắng có nhiều tia tử ngoại; không nên ngâm mình trong nước biển quá lâu, tốt nhất mỗi lần tắm chỉ 20-30 phút. Trước khi xuống nước cần khởi động kỹ. Những người bị lao phổi, hen suyễn, suy nhược nặng và tiểu đường nên hạn chế tắm biển.

Nếu gặp người say nắng, say nóng, chúng ta chỉ cần đặt bệnh nhân vào chỗ thoáng mát, cho uống nước khoáng mặn hoặc nước muối lạnh, chườm lạnh bằng nước đá, nghỉ ngơi hợp lý, bệnh nhân sẽ từ từ tỉnh và khỏe lại.Nguyên Linh