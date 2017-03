Nắng nóng gay gắt, bệnh nhi liên tục nhập viện

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết nắng nóng diện rộng tiếp tục hoành hành trong 1-2 ngày tới. Tại miền Trung, miền Bắc nhiệt độ cao nhất trong ngày, phổ biến 36-38oC, riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ nhiều nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ trên 39oC. Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng là do áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió tây nam khô nóng sau khi vượt dải Trường Sơn khiến nắng nóng xảy ra trên diện rộng. Dự báo nắng nóng còn tiếp diễn trong dịp hè, các bác sĩ khuyến cáo trong những ngày thời tiết nắng nóng, mọi người nên hạn chế đi ra ngoài trời nắng, nhất là người già và trẻ em. Mọi người cũng cần ăn uống đủ chất, bổ sung thêm vitamin và rau xanh, nhất là trái cây để tăng sức đề kháng. Bên cạnh đó phải uống đủ nước, không nên uống nước đá, nước lạnh. Các bác sĩ cũng khuyến cáo nên để điều hòa ở nhiệt độ 27-28oC, không nên thổi quạt thẳng vào mặt trẻ, có thể dẫn tới viêm phổi. Nếu có các triệu chứng bất thường nên đến cơ sở y tế để điều trị, tránh biến chứng vì có thể nguy hiểm đến tính mạng.