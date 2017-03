Não trẻ tổn thương nếu mẹ bị nhiễm thuốc trừ sâu

Theo nghiên cứu của tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (Mỹ) công bố ngày 30-4, khi phụ nữ mang thai phơi nhiễm với thuốc trừ sâu thì não của trẻ có thể bị thay đổi về cấu trúc khiến bé kém thông minh hơn.

Nghiên cứu trên được tiến hành đối với gần 370 thai phụ ở TP New York (Mỹ), bị phơi nhiễm thuốc trừ sâu chlorpyrifos hay CPF. Các nhà nghiên cứu đã so sánh 20 trẻ (từ năm đến 11 tuổi) có mẹ bị nhiễm chất CPF cao nhất thì thấy rằng có biểu hiện bất thường đáng kể trong cấu trúc não so với 20 trẻ có mẹ bị phơi nhiễm mức độ ít hơn với chất này. Điều đáng chú ý là tất cả phụ nữ mang thai thuộc diện nghiên cứu đều bị phơi nhiễm ở mức độ thấp hơn so với ngưỡng cấp tính theo quy định của Mỹ. Điều này cho thấy dù các bà mẹ tương lai chỉ bị phơi nhiễm ở mức độ vừa phải cũng có thể gây nguy hiểm cho não bộ trẻ. LH (Theo Vietnam+)