Ngã vào nồi canh, bé trai 2 tuổi bỏng nặng

Ngày 14-9, Bệnh viện Việt Nam Cu Ba-Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đã tiếp nhận bệnh nhi nam mới 2 tuổi tên Đặng Ngọc Đình An, ngụ tại TP Đồng Hới, được người nhà đưa vào cấp cứu với những vết bỏng nặng ở vùng đầu, mặt, cổ và vai với mức bỏng độ I-II.



Người nhà cháu An kể lại, khi cả nhà đang trải chiếu dưới nền nhà, dọn cơm để chuẩn bị ăn, An đã nhảy từ trên giường xuống nền nhà và không may bị ngã úp vào nồi canh vừa mới bê từ trên bếp xuống.



Hiện An đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc đặc biệt.



Theo H. Ngọc (NLĐO)