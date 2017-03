Ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt

Bốn loại rau trái có hiệu quả hàng đầu trong phòng chống phì đại và ung thư tuyến tiền liệt.

Tại Việt Nam hiện nay có tới 45%-70% số nam giới trong độ tuổi từ 45 đến 75 mắc căn bệnh phì đại và ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL). Việc sử dụng một số thực phẩm có trong thiên nhiên cũng có thể giúp cải thiện tốt sức khỏe và ngăn ngừa hai căn bệnh này.

Bông cải trắng chống UTTTL

Bông cải trắng cùng họ với bông cải xanh và bắp cải. Bông cải trắng rất ít chất béo, giàu chất xơ, folate, nước, vitamin C. Loại rau này cũng chứa các hoạt chất rất có ích cho sức khỏe con người, sulforaphane là chất có tác dụng chống UTTTL, chất này được phóng thích khi chúng ta nhai bông cải trong miệng, hợp chất indole-3-carbinol tác động như chất chống estrogen, làm chậm và ngăn cản sự tạo thành các cục bướu ở ngực phụ nữ và tuyến tiền liệt ở nam giới.

Bông cải còn có chứa glucosinolates, cùng với sulfurophane các hợp chất này làm tăng chức năng thải độc của gan. Ăn nhiều bông cải giúp làm giảm nguy cơ mắc UTTTL.

Qua kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia (National Cancer Institute) đã tiến hành trên 29.361 người đàn ông, kết quả số người dùng bông cải trong khẩu phần ăn nhiều hơn mỗi tuần một lần thì nguy cơ mắc bệnh UTTTL giảm 52% so với những người chỉ ăn ít hơn một lần trong một tháng.

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh phổ biến nhất ở đàn ông hiện nay.

Phòng bệnh với cà chua

Trên thế giới người ta tiêu thụ một lượng lớn quả cà chua vì họ tin tưởng rằng cà chua có tác dụng tốt cho tim. Trong cà chua có chứa một lượng licopene rất cao, đây là một chất thiên nhiên có tác dụng chống oxy hóa tế bào rất mạnh, đặc biệt sau khi được nấu chín trong ít dầu thực vật, licopene được phóng thích rất nhiều và chính nhờ đó mà cà chua có tác dụng ngăn ngừa UTTTL.

Kết quả nghiên cứu trên những người đàn ông ăn cà chua sống và những người ăn cà chua đã được nấu chín cho thấy tỉ lệ ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ dẫn đến UTTTL giảm từ 11% đến 19%.

Chỉ cần ăn mỗi tuần 5-7 miếng cà chua (khoảng hai trái 100 g) thì nguy cơ mắc bệnh UTTTL có thể giảm 21%-34%. Theo Canene-Adams, để tuyến tiền liệt được khỏe mạnh, đàn ông trên 55 tuổi cần nên ăn mỗi ngày 1/4 chén bông cải, hai chén rưỡi cà chua tươi và một chén sốt cà chua. Ăn cà chua cắt nhỏ và nấu chín tốt hơn là dùng licopene ở dạng thực phẩm bổ sung.

Tuy nhiên, vì cơ thể chúng ta không có khả năng tự tổng hợp chất lycopene, chính bởi thế bạn cần phải thu nhận nó từ bên ngoài qua chế độ ăn uống hằng ngày, không phải chỉ vì khẩu vị hay sở thích mà chính là vì hiệu quả phòng bệnh. Các nghiên cứu cũng đi đến kết luận là 82% quý ông có chế độ ăn gồm nhiều rau quả giàu licopene như cà chua, mơ, nho tím, dưa hấu, đu đủ và ổi sẽ không mắc bệnh UTTTL so với những người ăn ít licopene hơn.

“Chiến binh” dưa hấu

Dưa hấu có chứa nhiều chất chống oxy hóa trong thiên nhiên. Nó còn là một nguồn vitamin C và A. Dưa hấu có chứa rất nhiều beta-carotene và licopene. Đây là những chất có tác dụng trung hòa các gốc tự do gây tổn thương cho cơ thể và nguy hiểm nhất là các tế bào gây ung thư.

May thay các hợp chất có trong dưa hấu có thể ngăn chặn nguy cơ tạo thành các tế bào ung thư, một trong các loại ung thư đó là UTTTL ở nam giới. Theo Giáo sư Jian L, Lee AH và cộng sự (kết quả nghiên cứu được đăng trong Asia Pacif c Journal of Clinical Nutrition) đã tiến hành trên 130 bệnh nhân UTTTL và 274 trường hợp còn đang được theo dõi ở bệnh viện thì với chế độ ăn dưa hấu giàu licopene và uống thêm nước trà xanh mỗi ngày cho thấy kết quả khả quan đến 86% trường hợp so với những người không thực hiện theo chế độ này. Dưa hấu có chứa lượng licopene nhiều hơn cà chua là 40%.

Các hoạt chất trong hạt bí rợ đã được chứng minh là có khả năng ngăn chặn sự phì đại của tuyến tiền liệt. Ngoài chất dầu hạt bí rợ còn có chứa nhiều khoáng tố như Mg, Mn, P, Fe, Cu, và một hàm lượng cao kẽm (Zn) có tác động trên chức năng hoạt động của tuyến tiền liệt, đặc biệt là vai trò nâng đỡ tuyến tiền liệt. Hạt bí là một nguồn dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể.

DS LÊ KIM PHỤNG