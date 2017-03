Ngáy, ngưng thở lúc ngủ coi chừng… đột tử

Người trung niên, người làm việc văn phòng, béo phì, ít vận động… là những đối tượng có đường thở nhỏ nên rất dễ bị ngáy khi ngủ và bị hội chứng ngưng thở lúc ngủ. Với người bị hội chứng này, nếu để nặng không điều trị sẽ dẫn đến tình trạng ngủ gà gật ban ngày, gây tai nạn lao động, tai nạn giao thông, giảm trí nhớ, làm việc sa sút và nặng hơn là “ngủ luôn” bất cứ lúc nào trong đêm. Thông tin trên do các chuyên gia hàng đầu về hô hấp tại TP.HCM cho biết tại hội thảo Hội chứng ngưng thở lúc ngủ và nguy cơ đột tử trong đêm nhằm hưởng ứng ngày Giấc ngủ thế giới 18-3, do Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (CHAC) tổ chức.

Vừa ngủ, vừa ngáy, vừa gồng!

Một bệnh nhân nam trên 45 tuổi đến khoa Hô hấp BV Chợ Rẫy khám vì triệu chứng hay quên, ngáy về đêm và ngủ gục vào ban ngày. Vợ bệnh nhân than phiền hằng đêm ông ngủ ngáy to chịu không nổi, lúc ngủ tay chân ông vùng vẫy, gần đây ông lại có triệu chứng suy giảm trí nhớ. Một hôm, ông chở vợ đi chợ bằng xe máy, do ngủ gục đã suýt đâm vào xe hơi. Bác sĩ chẩn đoán ông bị hội chứng ngưng thở lúc ngủ.

Trường hợp khác, một bé trai chín tuổi, nặng 89 kg được mẹ đưa đến Trung tâm CHAC khám. Theo lời người mẹ, lúc ngủ bé luôn gồng người, toàn thân toát mồ hôi. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện bé bị hội chứng này.

Nằm ngủ nghiêng, uống ít rượu, giảm thuốc lá… là những biện pháp hữu hiệu để giảm ngáy. Ảnh minh họa: CTV

Theo các bác sĩ, ở nhóm người trên 40 tuổi, tỉ lệ ngáy lúc ngủ là 45%. Nghiên cứu từ tháng 1-2008 đến tháng 6-2009 trên hơn 260 bệnh nhân đến khám về vấn đề hô hấp, tại BV Chợ Rẫy, cho thấy có 87% bệnh nhân bị hội chứng này, trong đó có hơn 53% bệnh nhân nặng (40% có các bệnh tim mạch kèm theo). Tuy nhiên, chỉ có 25% bệnh nhân nặng có điều kiện điều trị bài bản do chi phí cao.

Vì sao ngáy và ngưng thở lúc ngủ?

PGS-TS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, cho biết khi hít vào bằng miệng, luồng không khí làm rung lưỡi gà và vòm khẩu mềm vốn nằm giữa thành họng và đáy lưỡi gây ra tiếng ngáy. Bề rộng của đường dẫn khí vùng họng cũng là một yếu tố gây ngáy, khoảng này càng hẹp, càng dễ bị ngáy. Những người hay ngáy có thể do di truyền như đường thở hẹp, bất thường cơ thể học; người càng lớn tuổi thì vùng cơ họng càng hẹp lại, trương lực vùng cơ họng giảm; ở nam giới thì đường thở hẹp, cơ địa dị ứng. Còn nguyên nhân do con người tác động là do béo phì, hút thuốc lá, rượu bia và tư thế nằm ngủ (ngửa)…

Hội chứng ngưng thở lúc ngủ là gì? Bác sĩ Nguyễn Xuân Bích Huyên, nguyên Trưởng khoa Hô hấp BV Chợ Rẫy, cho đây là một bệnh lý rất thường gặp nhưng đa số bệnh nhân không biết mà do người ngủ chung nhận thấy và đưa đi khám với các triệu chứng khác nhau. Triệu chứng ban đêm thường là: ngáy to, ngưng thở về đêm, giấc ngủ không yên, vã mồ hôi, bật dậy vì cảm giác ngộp thở, tiểu đêm nhiều lần và giảm ham muốn tình dục. Triệu chứng ban ngày dễ nhận biết là nhức đầu về sáng, buồn ngủ ban ngày quá mức, giảm trí nhớ, kém tập trung khi làm việc, trầm cảm, tính tình thay đổi.

Theo bác sĩ Huyên, người bị ngưng thở lúc ngủ còn có nguy cơ bị cao huyết áp, lên cơn đau tim và tai biến mạch máu não cao hơn người bình thường do thiếu oxy máu mỗi khi ngưng thở. Ngoài ra, nó ảnh hưởng xấu đối với người đang mắc bệnh tiểu đường. Do đó, ngưng thở lúc ngủ là một dạng bệnh lý cần được chẩn đoán và điều trị nghiêm túc.

Giảm ngáy và phát hiện ngưng thở lúc ngủ

Theo bác sĩ Huyên, để giảm ngáy, có thể giảm cân (đối với người béo phì) và thay đổi một số thói quen, ngủ đều, nằm ngủ nghiêng, uống ít rượu… Nếu những biện pháp nêu trên không hữu hiệu, bác sĩ có thể dùng các biện pháp phức tạp hơn như dùng dụng cụ giúp mở rộng đường dẫn khí vùng họng hoặc phẫu thuật để thay đổi hình dạng, kích thước lưỡi gà, vòm khẩu mềm hay các mô chung quanh vùng họng. Tuy nhiên, phẫu thuật này chỉ làm hết ngáy khoảng 60%.

PGS-TS Tuyết Lan cho biết thêm, BV ĐH Y Dược, CHAC hiện đang có một phòng nghiên cứu giấc ngủ với máy đa ký giấc ngủ hiện đại (điện não, điện cơ, điện mắt, điện tim, cử động hô hấp…). Với phương tiện này, những rối loạn trong giấc ngủ, đặc biệt là ngưng thở lúc ngủ sẽ được phát hiện.

Ngày Giấc ngủ thế giới được tổ chức vào ngày 18-3 trên toàn thế giới. Sự kiện do Ủy ban Ngày Giấc ngủ Thế giới thuộc Hiệp hội Y học về Giấc ngủ Thế giới tổ chức. Nhằm đưa ra những hành động, phương pháp phòng ngừa và kiểm soát rối loạn giấc ngủ, hướng tới việc giảm bớt gánh nặng do những vấn đề liên quan đến giấc ngủ gây ra cho xã hội. Ngày Giấc ngủ Thế giới lần thứ tư năm 2011 có chủ đề Ngủ ngon hơn, khỏe khoắn hơn, nhằm đánh dấu tầm quan trọng của giấc ngủ đối với con người ở mọi lứa tuổi.

DUY TÍNH