Nghệ An có thể cho học sinh nghỉ học vì nắng nóng, nhiều bệnh viện quá tải nghiêm trọng

Những xe bán nước sâm, nước dừa cũng rất đắt khách. Chị Nguyễn Thị Phương, chủ quán nước sâm Cô Ba trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, cho biết mấy ngày qua lượng khách tăng khoảng 30%. Nhiều người phải đứng dưới nắng để chờ mua nước.

Dân văn phòng cũng có nhiều “chiêu” đối phó với trời nóng. “Tôi và các bạn phải tự nấu cơm mang theo để khỏi ra đường hoặc chọn ăn trưa tại quán cơm văn phòng có máy lạnh. Nóng thế này, nếu vô các quán không máy lạnh chắc nuốt cơm không nổi” - Thu Hà, nhân viên một công ty ở Tân Bình, nói.

Trong khi đó, không ít người chọn các công viên Gia Định, Hoàng Văn Thụ, Tao Đàn, 30-4… làm nơi tránh nắng. “Từ trưa đến chiều, phòng trọ của em nóng hầm hập không thể chịu nổi. Sau giờ học, em và các bạn phải ra Tao Đàn tránh nắng và tranh thủ học bài, đến tối mới quay về ngủ” - Ngọc Loan, sinh viên ĐH KHXH&NV, cho hay.

Trung tâm Phụ sản-Nhi TP Đà Nẵng quá tải. Cả bác sĩ, phụ huynh và bệnh nhi đều phờ phạc vì nắng nóng. Ảnh: LÊ PHI

Theo ThS Lê Thị Xuân Lan, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là thời điểm TP bước vào đầu mùa mưa. Thời gian tới, thời tiết tại TP sẽ diễn biến theo hướng nắng mưa xen kẽ và dễ xảy ra mưa giông, lốc xoáy hoặc mưa đá.

Tại Hà Nội, nắng nóng cũng diễn ra gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ ngoài trời cao nhất lên đến 40-41oC, đường phố ít người đi lại hơn bình thường. Tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim trên đường Tràng Thi, lượng khách mua máy lạnh tăng vọt nhưng đa số phải đợi tới hai ngày sau mới có thợ đến lắp đặt. Thị trường đồ chống nắng cho phụ nữ cũng được dịp đắt hàng, đa số chị em chọn mua váy chống nắng (tấm vải quây từ phần eo cho tới kín chân).

Tại Đà Nẵng, hai ngày qua trời nắng như đổ lửa. Nhiều người tìm đến bãi biển và khu vực dọc hai bờ sông Hàn để trốn nắng. BV Đa khoa Đà Nẵng quá tải do có nhiều người lớn tuổi đổ bệnh vì nắng nóng. Không ít bệnh nhân phải chờ hơn 3 tiếng mới được khám. Còn Trung tâm Phụ sản-Nhi mỗi ngày tiếp nhận khoảng 500 trẻ em (cao nhất từ trước đến nay), hầu hết đều mắc các bệnh do nắng nóng gây ra.

Nắng nóng gay gắt đầu mùa hè kèm gió Lào cũng khiến cuộc sống người dân Nghệ An, Hà Tĩnh đảo lộn, sản xuất đình đốn. Cánh đồng ngô bãi bồi bên sông Nam (xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã chết khô. Nhiều đồng lúa cũng héo rũ vì nắng. “Huyện đang thiếu nước gay gắt, máy bơm không còn nước để bơm nữa” - ông Hoàng Văn Thái, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), cho biết.

Các bệnh viện ở Nghệ An đều đang quá tải nặng. Riêng ngày 2-5, BV Nhi Nghệ An tiếp nhập hơn 700 bệnh nhi, chủ yếu bị các bệnh do nắng nóng như sởi, cảm nắng. Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng đã họp khẩn, giao các trường căn cứ tình hình thực tế có thể cho học sinh nghỉ học.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung còn kéo dài trong 1-2 ngày tới. Phải đến ngày 5-5, một bộ phận không khí lạnh mới ảnh hưởng, gây mưa rào nhẹ cục bộ làm giảm nắng nóng ở hai khu vực này.

