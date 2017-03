Nghệ An: Tiêu hủy 33 con lợn bị bệnh tai xanh

Phun thuốc tiêu độc khử trùng cho đàn lợn. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 2/5, Chi cục thú y Nghệ An cho biết đã tiến hành tiêu hủy 33 con lợn bị bệnh tai xanh của Trạm giống chăn nuôi huyện Nam Đàn (thuộc Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An).



Đây là đàn lợn đầu tiên của tỉnh Nghệ An bị bệnh tai xanh, buộc phải tiêu hủy.



Trước tình hình dịch bệnh tai xanh đang diễn biến rất phức tạp, Nghệ An thành lập thêm một trạm kiểm dịch động vật tại cầu Bến Thủy và 2 trạm đặt trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn và xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương).



Tại các trạm này, ngoài cán bộ thú y tỉnh còn bố trí thêm cảnh sát giao thông để phát hiện, ngăn chặn các xe chở lợn vào ra địa bàn.



Như vậy, đến nay, Nghệ An có 4 trạm kiểm dịch đặt tại 2 đầu Bắc Nam của tuyến đường Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, là những nơi lưu lượng người xe từ các tỉnh khác qua lại rất đông./.





Theo Nguyễn Văn Nhật (Vietnam+)