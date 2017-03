Nghề nghiệp tiết lộ phong cách "yêu" của phái mạnh

Tiến sĩ Linda De Villers, nhà tâm lí học, nhà vật lí trị liệu tình dục và tác giả cuốn sách Love Skills chia sẻ: “Nếu anh ấy làm việc cả ngày với máy móc phức tạp, chàng sẽ có khả năng điều hướng cơ thể của phụ nữ. Trường hợp công việc của đối phương khá logic, theo khuôn mẫu, đó có thể là một anh chàng ưa công thức và trật tự trên giường”.



Đàn ông trong các bộ đồng phục (nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, người giao nhận)



81% các bà vợ hài lòng về sự gợi cảm trên giường mà phía đối tác đã làm, thực sự khiến họ hài lòng (gần gấp đôi mức trung bình).



84% số người được thăm dò chia sẻ rằng cuộc sống chăn gối của họ rất tuyệt vời hoặc khá tốt.

Tuy nhiên 25% phụ nữ cho biết họ đã bị bỏ qua màn dạo đầu.



35% phụ nữ muốn trải nghiệm cảm giác mạo hiểm hơn trong “chuyện yêu”.



Bác sĩ và nhân viên y tế

44% phụ nữ cảm thấy lãng mạn và âu yếm với đàn ông gắn bó công việc này.

55% nói rằng các đối tác của họ tuyệt nhất khi “oral sex”.

Tuy nhiên 34% phụ nữ chia sẻ cảm giác về “chuyện yêu” kéo dài không đủ lâu, màn dạo đầu thiếu hấp dẫn và kết thúc quá nhanh chóng.

36% các bà vợ cho biết “chuyện yêu” diễn ra quá nhanh và 14% trong đó nghĩ đối tác hợp với dụng cụ hỗ trợ hoặc đồ chơi hơn.

Nhân viên bán hàng

14% cho biết chàng luôn có khả năng “yêu” mỗi ngày.

20% phụ nữ chia sẻ chàng có thể nhập vai trong các cuộc “yêu” nhiều hơn ba lần so với trung bình.

74% (so với mức trung bình 57% ) chia sẻ nếu cô ấy không có tâm trạng “yêu”, đàn ông hầu như không cần đòi hỏi thêm và tôn trọng quyết định.

Nhưng không ít hơn 25% phụ nữ phàn nàn rằng “chuyện yêu” của họ diễn ra quá nhanh trong khi họ đang có cảm xúc.

Công nhân nhà máy

58% phụ nữ hy vọng “chuyện yêu” có thể được cải thiện, với 20% mức đánh giá về “sex” là nghèo nàn.

Tuy nhiên, chia theo từng trường hợp, họ có mức đánh giá khác nhau.

“Chúng tôi đang khá mạo hiểm và đó là điều gợi cảm nhất về đối phương và sex” 28% phụ nữ cho biết.

36% chia sẻ họ có nhiều khả năng thử nghiệm các vị trí mới hoặc thêm chất xúc tác là đồ chơi.

Giáo viên và người làm việc cho Chính Phủ



43% cho biết nếu họ không có tâm trạng, sẽ không có bất kì sự ép buộc nào.

13% phụ nữ có thể lí giải chính vì điều trên mà các anh luôn là người chủ động “yêu” mỗi ngày.

100% có màn dạo đầu.

30% phụ nữ có suy nghĩ “chuyện yêu” quá nhanh. Và 61% cho biết họ đều được âu yếm sau đó.

Nghệ sĩ

Đây là đối tác có bản năng sex tuyệt vời (45% phụ nữ - lần đầu tiên trong số các ngành nghề cho biết chất lượng chuyện yêu của họ hoàn hảo).

100% cho biết đàn ông là nghệ sĩ đều có màn dạo đầu (13% phụ nữ trong số đó định nghĩa về màn dạo đầu như là vô tận).

73% đáp ứng đầy đủ nhu cầu của họ.

Công nhân và các nhà thầu xây dựng

58% có quan hệ nhiều hơn hai lần/ tuần (tần số cao).

30% phụ nữ cho biết họ cần sự dịu dàng hơn trong “chuyện yêu”.

Đàn ông trong ngành nghề này không thường xuyên “yêu” bằng miệng (40% phụ nữ cho biết). Và họ cũng không “yêu” quá nhiều (39% phụ nữ chia sẻ số lượng “yêu” ít hơn một lần/ tuần) nhưng nếu nàng muốn, 61% nhu cầu của phái yếu sẽ được đáp ứng.

Tuy nhiên 66% cho biết họ sẽ có màn dạo đầu nếu đang có cảm xúc và 57% đánh giá về chất lượng “chuyện yêu” là “xuất sắc” hoặc “rất tốt”.

Quản lý và giám sát

38% phụ nữ chia sẻ chất lượng “chuyện yêu” của họ “tuyệt vời”. 45% cho biết họ luôn được âu yếm trong suốt quá trình “yêu”.

74% chia sẻ đàn ông trong công việc này “tốt” hoặc “tốt nhất của tốt nhất” của “oral sex”.

Nếu chàng có cảm xúc trong “chuyện ấy” nhưng nàng không, sẽ không có sự ép buộc nào hoặc sẽ có cuộc thảo luận nho nhỏ (29% phụ nữ cho biết, so với trung bình là 57%).

Kiến trúc sư và kĩ sư

71% phụ nữ đảm bảo rằng họ hoàn toàn hài lòng trong “chuyện ấy”.

92% cho biết họ đều có màn dạo đầu và 76% chia sẻ thêm nó kéo dài đủ lâu để “chuyện yêu” hoàn hảo.

12% phụ nữ công nhận màn dạo đầu của họ dường như bất tận.

29% đàn ông trong lĩnh vực nghề nghiệp này có thể “yêu” nhiều hơn hai lần.

Ngành nghề khác (Luật sư, kế toán, tư vấn, truyền thông và các chuyên gia tài chính)

46% phụ nữ thích thử ở một vị trí mới.

92% phụ nữ cho biết họ có màn dạo đầu tuyệt vời và nó kéo dài đủ lâu.

Tuy nhiên, chỉ có 56% phụ nữ miêu tả “chuyện yêu” của họ bằng từ ngữ “tuyệt vời” hoặc “rất tốt”.

Kĩ sư cơ khí hoặc người lái/ điều khiển xe

61% phụ nữ thích đàn ông trong lĩnh vực này ở khả năng “oral sex” được miêu tả là tốt nhất.

95% tham gia vào màn dạo đầu.

39% chia sẻ họ có cuộc sống chăn gối tuyệt vời.

47% “yêu” nhiều hơn hai lần/ tuần (trên tần số trung bình).

Chủ sở hữu các doanh nghiệp nhỏ

46% với phụ nữ và 28% cho tỷ lệ trung bình của phái mạnh muốn thử ở vị trí mới hoặc chất xúc tác, đồ chơi kích thích.

30% phụ nữ chia sẻ họ muốn có nhiều thời gian hơn trong màn dạo đầu.

36% “yêu” nhiều hơn hai lần/ tuần (tần số cao).

Chuyên gia máy tính và kĩ thuật viên

17% ít có khả năng đáp ứng nhu cầu của vợ/ bạn gái khi cô ấy muốn còn anh ta không. Điều này có thể góp phần giải thích tại sao anh ấy ít hứng thú với “oral sex” (chỉ có 56%, trong khi trung bình là 72%) và 0% đàn ông trong lĩnh vực này thích dùng thêm chất xúc tác hoặc đồ chơi.

Tuy nhiên, 63% phụ nữ cho biết họ được âu yếm nhiều gấp hai lần sao với bình thường sau “cuộc yêu”.

Cuối cùng, nghề nghiệp của đối tác không phải là điều quyết định chất lượng “chuyện yêu” của bạn.

Nếu bạn muốn được âu yếm nhiều hơn

Hãy nói chuyện, chia sẻ với đối tác nhiều hơn về những gì bạn muốn đạt được, dành nhiều thời gian hơn trên giường để làm mới "chuyện yêu" hoặc duy trì tần suất cao hơn (hai – ba lần/ tuần).

Nếu “chuyện ấy” với bạn như niềm đam mê, hãy truyền cảm hứng cho chàng

“Cả hai có thể dành một vài phút trong ngày để tạo sợi dây kết nối, chăm sóc nhau như cách bày tỏ tình cảm, đánh giá cao hàng động của đối phương… Những hàng động tích lũy sẽ giúp bạn và đối phương quan tâm, dành đam mê cho nhau nhiều hơn” – Tiến sĩ Wayne Sotile chia sẻ.

Nếu màn dạo đầu của bạn cần được chăm sóc đặc biệt

Tiến sĩ Lonnie Barbach, bác sĩ chuyên khoa tình dục và tác giả của Turn-Ons: Please Yourself While You Please Your Lover cho biết: “Cải thiện màn dạo đầu, bạn hãy mở rộng bối cảnh “chuyện yêu”. Có thể tạo một không gian lãng mạn, kích thích đối phương và tạo không khí lôi cuốn cho “cuộc yêu” là bí quyết để có sex hoàn hảo cho cả hai”.