Nghe nhạc lớn, mất thính lực

Tỉ lệ mất thính lực ở thanh thiếu niên Mỹ đã tăng từ 15% lên 19,5% trong thời gian từ năm 1990 đến giữa thập niên 2000, nghĩa là có khoảng 6,5 triệu thanh thiếu niên mất thính lực nhẹ, ở mức 16-24 decibel, tức là không có khả năng nghe các tiếng động nhỏ như tiếng nước nhỏ giọt hay tiếng lá xào xạc.

Các nghiên cứu cho biết nguyên nhân là do nghe tiếng ồn lâu dài. Một nghiên cứu năm 2010 của Úc cho biết sử dụng các thiết bị nghe nhạc cá nhân làm tăng nguy cơ 70% dẫn tới mất thính lực ở trẻ. Một nghiên cứu của bác sĩ Brian Fligor tại Bệnh viện nhi Boston cũng cho biết trong 200 sinh viên Đại học New York thì có hơn một nửa thường nghe nhạc ở mức 85 decibel hoặc to hơn.

Tai người không thể nghe quá 130 decibel. Việc thường xuyên nghe ở âm lượng cao có thể khiến các tế bào lông nhỏ trong tai bị tổn thương và biến thành mô sẹo, gây hại cho thính giác.

“Các nghiên cứu không cấm giới trẻ sử dụng máy nghe nhạc mp3 nhưng chúng tôi khuyến cáo mọi người hãy cẩn thận” - tiến sĩ Curhan của Đại học Y Harvard nói.

Theo PHẠM LÊ ( TTO, AP, Reuters)