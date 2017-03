Nghe nhạc “nâng cấp” vòng một: chiêu lừa để tải nhạc?

Rock Melon thực chất chỉ là một chiêu kiếm tiền?



Một chiêu kiếm tiền?

Không có cơ sở khoa học

Trang web nhacn… dành hẳn một trang giới thiệu về cách nâng ngực bằng nghe nhạc. Theo quảng cáo thì đây là một sáng chế tuyệt tác của TS Hideto Tomabechi đến từ Nhật Bản sau gần 30 năm miệt mài nghiên cứu. Nhạc chuông dựa trên tiếng trẻ con khóc để phát triển, và âm thanh này được gọi với cái tên Rockmelon.Cảm giác ban đầu nghe sẽ khó chịu, thậm chí là sợ hãi một chút. Tuy nhiên, nhạc chuông nâng ngực sẽ có tác dụng kích thích đến thần kinh và tâm sinh lý của bạn, kích thích trực tiếp đến vùng ngực và làm tăng kích thước vùng ngực một cách tự nhiên.Nếu nghe nhạc chuông nâng ngực trung bình 30 lần/ngày và trong mười ngày liên tục, vòng ngực sẽ tăng khoảng 2cm.Để lấy lòng tin của khách hàng, các lời quảng cáo khẳng định điệu nhạc mang tên Rockmelon dành riêng cho điện thoại di động đã thu hút được 10.000 lượt download ngay trong tuần ra mắt đầu tiên, và tạo được một cơn sốt trong giới phụ nữ Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới.Không chỉ trang thông tin này mà nhiều trang quảng cáo khác cũng hết lời ca ngợi phương pháp này.Tuy nhiên, chị Phương Ngọc ở phố Dịch Vọng (Hà Nội) thì tỏ ra thất vọng: “Lúc đầu đọc quảng cáo mình tò mò cũng thử nhắn tin gửi đi mất 15.000 đồng để tải nhạc về. Lúc đầu nghe chẳng thấy ấn tượng gì mà còn thấy nhức đầu. Cố nghe một tháng nay rồi, ngày nào cũng nghe hơn chục lần mà chẳng thấy gì hết. Chắc họ quảng cáo kiếm tiền thôi”.Chị Hồng Nhung ở khu tập thể Thành Công thì bán tín bán nghi: “Mình nghe xong thấy ngực cứ căng hết cả lên, cảm giác hơi tức tức, khó chịu nhưng vẫn cố nghe. Thấy trên các diễn đàn nhiều người cũng có cảm giác như vậy. Không biết thật hay do mình tưởng tượng nữa”.Nghe kỹ bản nhạc này chẳng thấy có gì hấp dẫn. Đó chỉ là những âm thanh ầm ừ như tiếng trẻ em khóc được phát ra.Ngay cả các nhà cung cấp dịch vụ này cũng chỉ quảng cáo chứ chưa có thẩm định nào. Gọi điện tới tổng đài của các nhà dịch vụ cung cấp nhạc chuông đều nhận được câu trả lời y như lời quảng cáo in sẵn. Họ cũng chưa kiểm chứng thực hư ra sao.“Nâng cấp” vòng một đang trở thành mốt và được nhiều chị em quan tâm. Phẫu thuật, tập luyện chưa đủ, giờ còn mở ra cả dịch vụ nghe nhạc để câu khách.TS.BS Lê Hành, chủ tịch hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM khẳng định, nếu nghe nhạc mà nâng được vòng ngực thì công trình đó phải được nhận giải thưởng Nobel. Lần đầu tiên tôi nghe về phương pháp này nhưng thấy đây là điều quá hoang tưởng, không có cơ sở khoa học nào. Hiện nay, muốn nâng ngực chỉ có hai cách an toàn và hiệu quả đó là đặt túi ngực và cấy mỡ của chính người nâng ngực.Cùng chung quan điểm trên, PGS.TS Trần Thiết Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cũng cho rằng, ngày nay có nhiều cách làm đẹp vòng một an toàn và hiệu quả. Không ít trường hợp làm đẹp không an toàn đã phải gánh hậu quả đáng tiếc. Đối với vòng một, kỹ thuật đặt túi gel đang được áp dụng và an toàn.Ngoài ra, các chị em có thể áp dụng các phương pháp tập luyện, đặc biệt chú ý bài tập cho vòng một, về lâu dài cũng có hiệu quả nhất định. Còn về phương pháp nghe nhạc mà cải thiện được vòng một, cần xem lại vì chưa có bằng chứng khoa học nào nói tới.Với chiêu quảng cáo này, một ngày các nhà cung cấp nhạc chuông sẽ thu bộn tiền về mà chẳng biết hiệu quả như thế nào.Theo Lệ Hà (SGTT.VN)