Nghệ sĩ Minh Vương: "Tôi sẽ cầu siêu cho người hiến thận"

Nghệ sĩ cải lương Minh Vương. Nghệ sĩ cải lương Minh Vương.





Theo nghệ sĩ Minh Vương, ông may mắn khi người thanh niên bị tai nạn đã hiến nội tạng cho bệnh viện có cùng nhóm máu O với ông. "Phước đức lớn cho tôi là sau khi làm xét nghiệm, các bác sĩ báo người hiến nội tạng và tôi có cùng nhóm máu.



Ca phẫu thuật sau đó cũng diễn ra thuận lợi", nghệ sĩ Minh Vương nói.Vẫn phải nằm phòng cách ly để được chăm sóc đặc biệt thêm một thời gian nữa, tuy nhiên nghệ sĩ cho hay ông thấy khỏe hẳn so với trước khi được phẫu thuật. "Tôi hy vọng sớm được bình phục để còn đi hát phục vụ cho khán giả yêu mến mình", nam nghệ sĩ nói.



Thông qua PV, nghệ sĩ Minh Vương cũng gửi lời cám ơn ban lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ, điều dưỡng khoa Tiết niệu đã tận tình chữa trị ông trong thời gian qua. Nghệ sĩ cũng tri ân bạn bè, người hâm mộ gần xa đã động viên thăm hỏi ông.Kể về bệnh tình của mình, nghệ sĩ Minh Vương cho hay gần một năm nay ông thường xuyên thấy khó chịu trong người, ăn vào hay buồn nôn.



Được con trai đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy xét nghiệm, ông mới biết bị suy thận mạn tính và cần phải thay ghép thận. Một tuần trước, ông được bệnh viện báo có trường hợp hiến nội tạng phù hợp nên nhập viện để thay thận. Người hiến nội tạng là một nam thanh niên tử vong do tai nạn giao thông."Qua trường hợp của mình, tôi cũng mong ngày càng có nhiều người tốt chấp nhận hiến nội tạng để cứu người khác.



Việc làm cứu người này rất quý giá, không gì có thể sánh bằng", nghệ sĩ Minh Vương nói.Nghệ sĩ Minh Vương sinh năm 1949, tên thật là Nguyễn Văn Vưng, quê ở Long An. Được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, ông là nam nghệ sĩ đã có nhiều cống hiến cho sân khấu cải lương Việt Nam.



Theo Thiên Chương (VNE)



"Dù không hề biết mặt nhưng với nghĩa cử đã giúp tôi tìm lại được sự sống, tôi sẽ đến chùa làm lễ cầu siêu để cậu ấy sớm siêu thoát", nghệ sĩ Minh Vương cho biết.