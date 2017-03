Nghiên cứu điều trị HIV thành công trên chuột

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học uy tín Nature ngày 30.11 với sự tài trợ của chính phủ liên bang Mỹ và tổ chức Bill and Melinda Gates. Ông David Baltimore cùng các đồng nghiệp tại Viện công nghệ California đã tiến hành tiêm vào chuột một gen bảo vệ chống lại HIV.



Kết thúc nghiên cứu, 100% chuột thí nghiệm chống lại nhiễm bệnh.Vacxin truyền thống bảo vệ chống lại bệnh tật bằng cách giả làm một mầm bệnh, làm cho hệ thống miễn dịch tạo ra các hàng rào phòng thủ, thường là các kháng thể phòng trường hợp vi trùng thực sự xâm nhập cơ thể. Kháng thể là protein trong máu có hình dạng phù hợp để bám lấy vi rút xâm nhập.



Một khi xâm nhập vào cơ thểm vi rút không thể làm nhiễm trùng kéo dài và bị loại khỏi cơ thể.Các nhà khoa học đã xác định được kháng thể trung hòa một số chủng HIV, nhưng lại khó khăn khi làm cho hệ thống miễn dịch của con người tạo ra những kháng thể với một loại vacxin.



Lần này, nỗ lực làm cho hệ miễn dịch phát triển kháng thể hiệu quả không còn, thay vào đó, các nhà khoa học đưa một loại gen vào trong các tế bào cơ hay một số mô khác khiến chúng sản sinh kháng thể.Nhóm nghiên cứu của Baltimore đã sử dụng một loại vi rút vô hại mang một gen kháng thể rồi tiêm vào cơ chân của vài trăm con chuột. Kết quả thu được là những con chuột này tạo ra mức độ kháng thể cao trong hơn một năm, nghĩa là chúng được bảo vệ suốt đời.



Ngay cả khi liều lượng rất cao HIV được tiêm vào chuột, các nhà nghiên cứu cũng không thấy tế bào máu bị mất đi do HIV.Bác sĩ Philip R. Johnson của Bệnh viện Nhi Philadelphia, người đã có báo cáo tương tự trên loài khỉ năm 2009, cho biết đây là bằng chứng bổ sung cho những tiến bộ trong nghiên cứu HIV.



Nhóm nghiên cứu của ông Johnson và cả ông Baltimore đều muốn tiến hành thử nghiệm trên người sớm nhất có thể. Nếu thuận lợi, những thử nghiệm sơ bộ để kiểm tra độ an toàn của phương pháp nghiên cứu trên người sẽ tiến hành trong khoảng một năm tới và hy vọng không chỉ cho ngăn ngừa nhiễm trùng mà còn cho cả những người nhiễm HIV trong việc điều trị.



Theo Khả Anh (CBS News, AP, SGTT.VN)