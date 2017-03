Ngộ độc chủ yếu do hóa chất trong thực phẩm

Điều này đòi hỏi năng lực kiểm nghiệm hóa chất phải tăng cường và chuẩn hóa để đánh giá nguy cơ, đưa ra cảnh báo kịp thời. GS-TS Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, nhận định tại Hội nghị khoa học toàn quốc về kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 16-12.

Theo GS Khẩn, muốn phân tích nguy cơ chủ động thì hằng tháng các labo phải lấy mẫu nhiều mặt hàng để kiểm nghiệm, sau đó thống kê tần suất để cảnh báo. Kiểm nghiệm phải lặp lại liên tục. Tuy nhiên, hiện chúng ta chỉ làm một lần vì lấy mẫu, xét nghiệm tốn rất nhiều tiền nên chỉ dừng lại ở kiểm nghiệm đầu ra, tức là cho ra kết quả chứ chưa có kiểm nghiệm để đánh giá được nguy cơ để đưa ra cảnh báo nhanh.

Ông Khẩn cho biết hiện các bộ đang soạn thảo đề án Xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và đánh giá nguy cơ chủ động trình Chính phủ. Đến năm 2015 sẽ bước đầu thực hiện đánh giá chủ động, kiểm soát nguy cơ được các mặt hàng chủ yếu.

Tại hội nghị, GS Khẩn cũng cho biết các thông tin đáng kinh hoàng: Muối iốt lưu thông trên thị trường chỉ đạt 45,5% so với tiêu chuẩn mà các nhà sản xuất muối tại tỉnh An Giang đã công bố; 15% các cơ sở sản xuất bún, miến tại làng nghề Minh Khai (Hoài Đức, Hà Nội) có chuồng heo gần sát khu vực sản xuất, 50% các hộ dùng chất tẩy trắng bột bằng Natri hydro, thuốc tím; 100% người tham gia sản xuất chưa tham gia tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm…

YÊN THẢO