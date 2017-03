Ngộ độc tập thể tại tiệc cưới

Được biết, vào ngày 4.8, tại gia đình ông Nguyễn Hữu Khởi, ở thôn 3, xã Quảng Phú tổ chức tiệc cưới, với 247 thực khách tham dự. Sau bữa tiệc, 40 người có triệu chứng đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, đi vệ sinh nhiều lần. Trong số đó có ba người bị nặng phải đến trạm y tế xã Quảng Phủ để cấp cứu bằng cách truyền dịch giải độc, tiêm kháng sinh và các thuốc hỗ trợ khác. Số người còn lại được trạm y tế xã cấp thuốc điều trị tại gia đình, nên sức khỏe đã ổn định.

Nhận được tin báo, chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã cử cán bộ xuống kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ ngộ nêu trên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi làm tiệc cưới, gia đình ông Khởi không tuân thủ các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong lúc chế biến, bảo quản đồ ăn. Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa và trung tâm Y tế huyện Quảng Xương đã phun thuốc khử khuẩn môi trường xung quanh gia đình ông Khởi.

Theo AN BÌNH (SGTT)