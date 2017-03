Ngộ độc thực phẩm dồn dập như trống đánh liên hồi!

Tại hội nghị Phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn TP.HCM được tổ chức vào sáng 19-8, ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP, nói: “Có thời điểm ngộ độc thực phẩm tại TP.HCM xảy ra liên tục, dồn dập như… trống đánh liên hồi!”.

Ông Hòa dẫn chứng: “Cuối năm 2010, ba vụ ngộ độc thực phẩm tập thể lớn xảy ra chỉ trong một tuần. Trong năm 2011, cuối tháng 6 đến giữa tháng 7 đã xảy ra năm vụ ngộ độc thực phẩm tập thể”. Điều đáng nói là quy mô các vụ ngộ độc thực phẩm có xu hướng tăng. Năm 2010 có 13 vụ ngộ độc với hơn 730 người mắc. Nhưng trong bảy tháng đầu năm 2011, dù chỉ xảy ra năm vụ ngộ độc nhưng số người mắc gần 630, xấp xỉ bằng cả năm 2010. Ngộ độc thực phẩm đa số xảy ra tại các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX-KCN) do các doanh nghiệp nhận suất ăn nấu sẵn từ bên ngoài. Thời gian từ lúc nấu đến lúc ăn quá dài, phương tiện vận chuyển thô sơ, thức ăn không được hâm nóng… là các yếu tố gây ra ngộ độc. Nguyên nhân ngộ độc thực phẩm còn do sự thiếu trách nhiệm của cơ sở chế biến suất ăn sẵn, doanh nghiệp có bếp ăn tập thể và doanh nghiệp nhận suất ăn nấu sẵn.

Công nhân ngộ độc thực phẩm được điều trị tại BV quận 12 (TP.HCM). Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo BS Phạm Kim Bình, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, kết quả thanh tra sáu tháng đầu năm 2011 cho thấy 85/105 (gần 82%) bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn nấu sẵn vi phạm các điều kiện VSATTP. “Thanh tra đã đình chỉ hai bếp ăn tập thể và tám cơ sở cung cấp suất ăn sẵn” - ông Bình nói.

Đại diện Ban Quản lý các KCX-KCN TP.HCM (HEPZA) cho biết nguyên nhân xảy ra ngộ độc thực phẩm trong KCX-KCN là do tiền ăn thấp nên các bếp ăn tập thể đã mua thực phẩm kém chất lượng, các cơ sở bên ngoài cung cấp suất ăn không đảm bảo vệ sinh và an toàn. “Đã có 10 cuộc đình công xảy ra do suất ăn quá kém” - đại diện HEPZA dẫn chứng.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đại diện HEPZA đề xuất từ ngày 1-10, khi áp dụng mức lương mới thì các doanh nghiệp nên tăng tiền ăn thấp nhất 15.000 đồng để bữa cơm của công nhân đảm bảo chất lượng và vệ sinh. HEPZA cũng kiến nghị UBND TP.HCM hỗ trợ quỹ đất để xây dựng bếp ăn công nghiệp nhằm phục vụ suất ăn cho công nhân.

Theo ông Huỳnh Lê Thái Hòa - Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM, đoàn thanh tra TP, quận-huyện, phường-xã cũng sẽ kiểm tra thường xuyên các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. Qua đó, thanh tra sẽ xử lý nghiêm các sai phạm, cương quyết đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận VSATTP đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng.

Qua kiểm tra sáu tháng đầu năm 2011, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện 74/94 cơ sở mặc dù được cấp chứng nhận nhưng ý thức chấp hành quy định VSATTP vẫn rất kém. Không ít cơ sở sử dụng mì, chả lụa chứa hàn the; sử dụng bún chứa formol; sử dụng phẩm màu cấm…

TRẦN NGỌC