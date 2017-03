Ngô Thanh Vân làm đại sứ Liên hoan phim Hàn Quốc

Ngô Thanh Vân - Lee Ki Woo - Ảnh: Megastar cung cấp



Theo CÁT KHUÊ (TTO)



Ngô Thanh Vân xuất hiện lần đầu trong vai trò diễn viên điện ảnh năm 2005 với Chuyện tình Sài Gòn (Saigon Love Story), kế đến là Dòng máu anh hùng (vai diễn đem lại cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Liên hoan phim VN 2007), Bẫy rồng (Vân vừa là diễn viên chính vừa là nhà sản xuất), Ngọc Viễn Đông, Ngôi nhà trong hẻm, Biệt đội ưng biển (Sea Eagles S.W.A.T - hợp tác với Trung Quốc) và mới nhất là Lửa Phật.Ngô Thanh Vân cũng từng đóng các phim ngắn như Hành trình, Hoài Phố và bộ phim đang trong giai đoạn sản xuất Game Returns.Đại sứ đồng hành của Ngô Thanh Vân trong Liên hoan phim Hàn là Lee Ki Woo (sinh năm 1981) vốn là chàng diễn viên quen mặt trên phim truyền hình Tiệm mì mỹ nam (Flower Boy’s Ramen Shop). Anh cũng từng tham gia các phim điện ảnh như: Our neighbor’s crime, Wedding dress, Story of wine, Lost and found, Someone behind you, Shim’s family, Woman on the beach, Lost in love, Sad movie, Tale of cinema, The classic... cùng các phim truyền hình khác như: The Virus, Stand by, Star’s lover, Naughty woman, This damned love, You are not alone…Lee Ki Woo sẽ có mặt tại Hà Nội từ ngày 5-9 đến 8-9. Anh chia sẻ rằng Hà Nội là nơi anh đã mong muốn đến từ lâu nhưng chưa có dịp nên hi vọng đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa rất tốt đẹp giữa VN và Hàn Quốc, đồng thời khiến khán giả quan tâm hơn đến nền điện ảnh Hàn Quốc.Liên hoan phim Hàn Quốc tại VN có 9 phim trình chiếu tại cụm rạp MegaStar Vincom Center Bà Triệu (191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ ngày 6 đến 11-9. Vé được bán với giá 30.000 đồng/ vé (mua tại website: www.megastar.vn hoặc cụm rạp MegaStar Vincom 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng, HN).Riêng suất chiếu phim Pororo The racing adventure (Đường đua mạo hiểm) không bán vé, chỉ chiếu miễn phí cho các bạn học sinh của dự án "Chúng ta làm phim" thuộc Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) - Hội Điện ảnh VN.