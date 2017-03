Ngủ không đủ giấc dễ mắc bệnh béo phì

Hãy ngủ đủ giấc giúp bạn giảm cân

Theo Lan Ý ( VnMedia)



Nghiên cứu cho thấy những người ngủ hơn 9 giờ mỗi đêm có thể ức chế các gen tăng cân.Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Học viện Mỹ đã được công bố trên tạp chí, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra thói quen ngủ từ 1.088 cặp sinh đôi - 604 giống, 484 không giống hệt nhau để xem ảnh hưởng của thời gian, giấc ngủ tới chỉ số khối lượng cơ thể (BMI).Bằng cách nghiên cứu các cặp song sinh, trung bình tuổi 36, các nhà nghiên cứu xác định rằng đối với những người ngủ ít hơn bảy giờ mỗi đêm, ảnh hưởng di truyền chiếm 70% của chỉ số BMI. Ngoài ra, các yếu tố môi trường như chế độ ăn uống và tập thể dục cũng bị ảnh hưởng. Đối với anh em sinh đôi ngủ hơn chín giờ, yếu tố di truyền chỉ thay đổi 32% t trọng lượng.Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng di truyền có thể ảnh hưởng đến bệnh béo phì, yếu tố góp phần gây béo phì bao gồm cả quá trình trao đổi chất glucose, sử dụng năng lượng, lưu trữ acid béo và cảm giác no...Nhiều nghiên cứu khoa học trên những người bị mất ngủ thường xuyên đã cho thấy tình trạng này làm tăng lượng hoocmon ghrelin (có tác dụng kích thích thèm ăn) cao hơn những người ngủ khá nhiều. Họ thường thèm ăn trong những đêm bị mất ngủ. Do vậy, khi thức dậy giữa chừng dễ làm cho bạn cảm thấy đói và khó ngủ tiếp được. Để tiếp tục ngủ, bạn phải ăn uống gì đó và đây chính là nguyên nhân khiến bạn tăng cân vì cơ thể rất dễ tích trữ mỡ thừa vào thời điểm này.Người mất ngủ sẽ bị tăng cân và càng béo thì họ càng khó ngủ hơn. Do đó, các nhà khoa học đã khẳng định rằng trọng lượng cơ thể tỷ lệ thuận với nguy cơ rối loạn và ngạt thở khi ngủ. Người béo phì dễ bị ngạt thở khi ngủ. Người béo phì dễ bị ngạt thở lúc ngủ vì cơ cổ họng chùng xuống làm cản trở đồng khí ra vào. Vì thế, họ buộc phải thức dậy một vài giây để dễ thở, sau đó ngủ lại, rồi lại thức giấc.Quá trình này lặp đi lặp lại suốt đêm, khiến người bệnh không thể ngủ sâu. Chưa kể người béo còn dễ gặp những chứng rối loạn giấc ngủ khác khiến họ sẽ phải thức giấc rất nhiều lần trong đêm.Theo các chuyên gia về béo phì, những người muốn giảm cân nên ngủ nhiều, bên cạnh việc ăn kiêng đúng cách hay tập thể thao đều đặn. Bởi những người ngủ ít hơn 4 tiếng trong một đêm có nguy cơ béo phì cao hơn 73% so với những người ngủ từ 7 đến 9 tiếng.Tương tự, những người ngủ trung bình 5 tiếng thì nguy cơ béo là 50%, 6 tiếng thì giảm xuống 23%. Sự thật là mỗi người có một nhu cầu khác nhau về thời gian ngủ. Nhiều người chỉ cần 6 giờ mỗi ngày đã đủ tỉnh táo, người khác ngủ tới 9 tiếng mà vẫn thèm ngủ, có người có thể chia giấc ngủ của mình thành nhiều giấc ngắn trải đều trong ngày, có người lại không thể ngủ trưa.Dù thế nào đi nữa thì việc bạn cần làm là đáp ứng đủ nhu cầu ngủ của cơ thể mình, đừng nên cưỡng lại cơn buồn ngủ trừ những trường hợp cấp bách. Nếu bạn ngủ ít hơn nhu cầu tự nhiên, bạn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Những người mất ngủ thường cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đãng trí, mất sáng tạo trong công việc, tệ hại hơn nữa là dẫn đến gây tai nạn giao thông.Vận động: Nếu cả ngày bạn ít vận động, chỉ ngồi một chỗ làm việc, xem ti vi sẽ khiến cho bạn khó ngủ. Do vậy, bạn hãy vận động, bắt cơ thể làm việc để đốt cháy calo, đến tối, bạn sẽ dễ ngủ hơn.Thư giãn: Trước khi đi ngủ, hãy để cơ thể và tinh thần được thư giãn thoải mái: là đọc sách, nghe nhạc êm dịu hoặc xem TV, tránh các bộ phim kinh dị hoặc tình cảm sướt mướt, tắm nước ấm thoảng tinh dầu hoa oải hương cũng giúp thả lỏng các cơ.Phòng ngủ: Một trong những guyên nhân gây khó ngủ cũng có thể do bạn kê gối quá cao hay quá thấp, ga gối ẩm mốc, đặt nhiều cây xanh trong phòng...Tránh các món ăn kích thích: Trước khi đi ngủ bạn không nên uống cà phê, ăn quá nhiều thịt hay các món nhiều đạm cũng khiến bạn bị đầy bụng và khó ngủ.Thức uống: Nhấm nháp một tách trà nóng là một trong những cách hữu hiệu để dễ ngủ hơn. Nên chọn trà hoa cúc, trà nhài, trà bạc hà và có thể thêm một chút mật ong.Tạo thói quen: Cố gắng tạo thói quen đi ngủ và thức dậy vào một giờ cụ thể ít nhất 4 – 5 ngày mỗi tuần.