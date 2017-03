Ngừng sử dụng vắcxin Shan5 chống bạch hầu, uốn ván và viêm gan B

Phát biểu với hãng tin AFP, bà Alixơn Bruniơ (Alison Brunier), người phát ngôn WHO, cho biết nhà sản xuất đã nhận được những lời phàn nàn nói rằng trong một số lọ vắcxin có xuất hiện cặn trắng. Do vậy, WHO đã quyết định đình chỉ việc sử dụng loại vắcxin này, vốn được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) mua và sử dụng ở các nước như CH Sát, Côlômbia và Pakixtan.

Theo bà Bruniơ, hiện chưa có bất kỳ thông báo nào về vấn đề an toàn của loại vắcxin này, mà đây chỉ là biện pháp thận trọng.

Bà cũng cho biết thêm loại vắcxin này đã được kiểm nghiệm ở nhiều nước và không bị nhà sản xuất Shantha Biotechnics India, một chi nhánh của Công ty dược phẩm Pháp Sanofi -Aventis, thu hồi.

Hồi tháng 9-2009, Shantha đã giành được một hợp đồng trị giá 340 triệu USD từ UNICEF về cung cấp loại vắcxin trên.

WHO cho biết trong thời gian từ tháng 1-2009 đến tháng 2/2010, hãng trên đã cung cấp 23,9 triệu liều vắcxin này.

Theo TTXVN