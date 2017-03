Ngừng thở khi ngáy dễ làm cho não bị tổn thương

Một nghiên cứu do Viện Hô hấp và Giấc ngủ tại Melbourne, Australia phối hợp với các nhà khoa học thuộc Vương quốc Anh tiến hành cho thấy sự ngừng thở trong khi ngủ do ngáy gây ra có thể khiến cho não người bị co lại.

Nghiên cứu trên được công bố trong bối cảnh có bằng chứng cho thấy những người mắc chứng ngừng thở trong khi ngủ có nhiều khả năng gây tai nạn giao thông, chán nản và các vấn đề về trí nhớ.



Chuyên gia về giấc ngủ, bác sĩ Fergal O'Donoghue cho biết, kết quả scan não của 60 bệnh nhân cho thấy việc thiếu oxy làm tổn thương hai vùng ở não, trong đó có một phần đảm trách việc kiểm soát sự vận động chính xác và khả năng chuyển sự chú ý từ một nhiệm vụ này sang một nhiệm vụ khác.



Ông O'Donoghue nhấn mạnh thông điệp rút ra từ nghiên cứu này là nếu gặp những triệu chứng cho thấy có khả năng mắc chứng ngừng thở khi ngủ thì điều quan trọng là phải đi kiểm tra y tế để làm rõ nguyên nhân. Bởi vì đây không chỉ là một vấn đề phiền phức do ngáy gây nên mà hậu quả có thể nghiêm trọng hơn nhiều.



Trong các nghiên cứu trên động vật, những khu vực này của não có xu hướng bị tổn thương rõ rệt.



Bác sĩ O'Donoghue chỉ rõ khu vực chịu trách nhiệm chuyển hướng chú ý từ một nhiệm vụ này sang một nhiệm vụ khác là tiểu não. Vùng này có xu hướng bị tổn thương do thiếu oxy và đây có thể là một trong những lý do gia tăng các trường hợp tai nạn xe cộ.



Theo Đoàn Hùng (Vietnam+)