Người bệnh đái tháo đường: 5 năm tăng gấp đôi

Báo cáo của ông Nguyễn Vinh Quang, phó giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư, tại hội nghị quốc gia về phòng chống bệnh đái tháo đường tổ chức ngày 23-5 ở Hà Nội cho biết như vậy.



Gia tăng quá nhanh



Ông Thái Hồng Quang, phó chủ tịch Hội Nội tiết và đái tháo đường VN, cho biết qua điều tra năm 1990 và 1991 tại Hà Nội, Huế, TP.HCM, tỉ lệ người bệnh đái tháo đường ở ba thành phố này mới ở mức 0,91-2,25% người trưởng thành.



Đến điều tra toàn quốc cách đây năm năm, tỉ lệ này đã ở mức 2,7%, và theo báo cáo mới nhất vừa hoàn thành số liệu thô cách đây một tháng, tỉ lệ người bệnh đái tháo đường toàn quốc đã ở mức 5,7% người trưởng thành, tức tăng tới hơn hai lần chỉ sau năm năm và là tốc độ gia tăng ở mức cao trên thế giới.



“Ba vấn đề thách thức với điều trị bệnh nhân đái tháo đường ở VN hiện nay là chi phí điều trị tốn kém do bệnh nhân đến viện muộn, nhiều biến chứng nặng nề và hệ thống dự phòng, tầm soát chưa hoàn thiện khiến người bệnh không được phát hiện sớm” - ông Vinh Quang cho biết.



Ông Vinh Quang nói thêm hậu quả của tình trạng này là có tới trên 70% người bệnh đái tháo đường ở VN bị bỏ sót không được phát hiện bệnh và tiếp tục vòng luẩn quẩn đến viện muộn, nhiều biến chứng, chi phí điều trị cao...



Lối sống ít vận động và tăng thức ăn nhanh giàu năng lượng là lý do quan trọng dẫn tới sự gia tăng nhanh chóng bệnh nhân đái tháo đường ở VN.



Bệnh viện Nội tiết T.Ư đã phát hiện những bệnh nhân đái tháo đường type 2 (nhóm bệnh nhân mắc bệnh do hệ quả của lối sống, thói quen ăn uống...) mới 9 tuổi, trong khi trước đây đái tháo đường được coi là căn bệnh gần như “độc quyền” của lứa tuổi trên 50.



“Về căn nguyên bệnh sinh, trước đây cuộc sống kham khổ nên tuyến tụy đã tiết ra lượng insulin - hormone chuyển hóa đường phù hợp với cuộc sống, nay cuộc sống thay đổi, nhiều thức ăn giàu đạm, mỡ, béo, tuyến tụy phải làm việc quá sức dẫn đến suy kiệt. Tại TP.HCM và Hà Nội đã có những nghiên cứu ở nội thành cho thấy tỉ lệ đái tháo đường đã ở mức 6-8% người trưởng thành, chưa kể nhóm tiền đái tháo đường cũng rất lớn” - ông Hồng Quang lo lắng.



Ai cần tầm soát bệnh sớm?



Theo ông Hồng Quang, những người có yếu tố nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường gồm nhóm trên 45 tuổi, có tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, người trong thời gian mang thai bị đái tháo đường, người có tiền sử sinh con trên 4kg hoặc có bố mẹ, anh em ruột bị đái tháo đường, nên định kỳ tầm soát để phát hiện bệnh sớm.



Tỉ lệ người béo phì mắc bệnh đái tháo đường lớn hơn hẳn so với nhóm có trọng lượng cơ thể trung bình, nhưng nếu giảm được béo phì sẽ giảm được đái tháo đường.



Ngoài ra, ông Nguyễn Vinh Quang cũng cảnh báo ngoài nhóm bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường khoảng trên 5 triệu người, còn có nhóm bệnh nhân tiền đái tháo đường (đường huyết ở mức 7-11 mml/l) lên đến 12,8% người trưởng thành, trong khi năm năm trước tỉ lệ này chỉ ở mức 7,7%.



Để ngăn chặn tiền đái tháo đường thành bệnh đái tháo đường, tốt nhất là thay đổi lối sống, ăn uống hợp lý, tăng cường hoạt động thể lực...





Theo LAN ANH (TTO)