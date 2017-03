Người bệnh viêm gan siêu vi C chưa được BHYT quan tâm

Hơn 4,5 triệu người Việt mang siêu vi C trong cơ thể Thống kê của tổ chức Y tế thế giới cho thấy, mỗi năm, thế giới có khoảng 170 triệu người mang mầm bệnh, 3 – 4 triệu ca mới mỗi năm. Tại Việt Nam, GS.BS Phạm Hoàng Phiệt, chủ tịch hội Gan mật TP.HCM, giám đốc trung tâm Gan mật Sài Gòn cho biết: trên 5% dân số (khoảng 4,5 triệu người và có thể tăng hơn nữa) đang mang siêu vi C trong cơ thể, trong đó 30% người bệnh đã tiến triển thành xơ gan, viêm gan, ung thư gan. Số người được tiếp cận, tầm soát và chữa trị còn rất thấp. Viêm gan siêu vi C chưa có thuốc tiêm phòng.