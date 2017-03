Người bị cắt hai quả thận đã xuất viện

GS.TS Bùi Đức Phú - giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, tặng quà cho gia đình chị Tú trước giờ xuất viện - Ảnh: Nguyên Linh



Theo NGUYÊN LINH (TTO)



Tại buổi gặp mặt, GS.TS Bùi Đức Phú - giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - nhẹ nhõm công bố: Sau thời gian dài điều trị, đến nay sức khỏe của chị Tú đã ổn định, chức năng thận hoạt động tốt và chị đã đi lại, ăn uống, tiểu tiện bình thường.Theo ông Phú, Bệnh viện Trung ương Huế đã ghép thận 70 ca và tất cả đều thành công và chỉ mổ một lần, thế nhưng ca ghép thận cho chị Tú là khó khăn, cân não nhất, bởi ca ghép này quá khó và phức tạp, phải mổ đi mổ lại 10 lần với nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Bệnh viện đã dồn toàn bộ tâm lực, áp dụng những kỹ thuật y khoa hiện đại nhất để cứu chữa chị Tú.Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ cũng đã đến chúc mừng gia đình chị Tú và nói lời cảm ơn Bệnh viện Trung ương Huế. Đến nay, sau sáu tháng điều trị với các cuộc phẫu thuật, ghép thận, tổng chi phí ca này lên đến hơn 2,5 tỉ đồng, trong đó bảo hiểm chi trả khoảng 50%, số còn lại do Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ.Như đã thông tin, bệnh nhân Hứa Cẩm Tú bị cắt cả hai quả thận ngày 6-12-2011 tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, do sỏi thận trái làm mất chức năng thận, bệnh nhân có thận móng ngựa (thận phải và thận trái dính nhau nhưng không được phát hiện trước mổ).Sau đó chị Tú được chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Ngày 4-1-2012 chị Tú được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị và theo dõi chuẩn bị ghép thận. Đến 7g30 ngày 10-7-2012, êkip bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu tiến hành ghép cho chị.Ca mổ diễn ra thuận lợi, nước tiểu có ngay khi ghép xong. Tuy nhiên đến chiều nước tiểu ít dần, 13g30 êkip bác sĩ quyết định mổ lại vì chưa xác định được nguyên nhân do thải ghép tối cấp hay do lưu lượng máu qua thận ghép không đầy đủ.Đến 16g30 ca mổ kết thúc, đến sáng hôm sau nước tiểu đã ra nhiều. Tuy nhiên sau đó bệnh nhân tiếp tục chảy máu và bác sĩ nơi đây đã phải tiến hành thêm 8 lần mổ nữa, sau lần mổ cuối ngày 10-8-2012, đến nay bệnh nhân hoàn toàn ổn định, vết mổ khô, không còn tụ máu sau phúc mạc, không bị nhiễm trùng, không có hiện tượng thải ghép. Ông Phú nói đây là sự cố y khoa hi hữu, lần thứ hai tại VN.Lần trước cách đây 25 năm, bệnh nhân được chuyển ra nước ngoài ghép thận nhưng thất bại và bệnh nhân đã tử vong. Tuy ghép thận thành công nhưng chị Tú phải điều trị ngoại trú chống thải ghép tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ theo phác đồ của Bệnh viện Trung ương Huế, toàn bộ chi phí bảo hiểm sẽ chi trả.Trưa 5-9, gia đình và Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ đã đưa chị Tú về Cần Thơ đoàn tụ với chồng con, niềm vui vỡ òa trong tiếng cười lẫn nước mắt.