Người dân Nghệ An hoang mang vì căn "bệnh lạ"

Bên chân bị bệnh của anh Lâm Đình Hào. (Nguyễn Văn Nhật/Vietnam+)



Đối với người dân xã Nghi Lâm thì "bệnh lạ" này lần đầu tiên xuất hiện, đồng loạt nhiều người bị mắc bệnh cùng có các biểu hiện tay chân sưng; đau khớp; lở loét; nhức mỏi trong người… Chỉ riêng tại xóm 4 và 5 xã Nghi Lâm đã có trên 70% số hộ có người bị nhiễm bệnh.Anh Lâm Đình Hào, xóm 5, xã Nghi Lâm cho biết; Anh về nhà nghỉ Hè, chỉ sau một vài lần vào rừng thông giúp gia đình anh đã bị nhiễm bệnh. Hiện anh Hào đi lại rất khó khăn vì chân sưng, nổi cục; hàng ngày anh phải uống thuốc và bôi thuốc để mong khỏi bệnh.Hầu hết những người bị bệnh đều cho rằng mình bị "bệnh lạ" là do nhiễm độc từ thuốc phun trong rừng thông. Vì trong thời gian gần đây do rừng thông bị sâu róm gây hại, dưới sự hướng dẫn và cung cấp thuốc của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc, các hộ dân đã tiến hành phun thuốc diệt sâu róm. Sau khi phun xong, khi vào rừng thông thu hoạch nhựa và lấy lá thông họ đã bị bệnh.Theo ông Nguyễn Văn Hà, Bí thư chi bộ xóm 5, xã Nghi Lâm: “Khi xuất hiện bệnh, các hộ tự tìm đến trạm y tế và bệnh viện trên địa bàn huyện Nghi Lộc để khám. Nhưng tại những cơ sở y tế này cũng chưa xác định chính xác đó là bệnh gì, mà chỉ cung cấp một số loại thuốc thông thường trong việc chữa bệnh khớp và bệnh lở da, để người dân tự về nhà điều trị”.Phần lớn các hộ có người bị bệnh là những nông dân, kinh tế gia đình không mấy khá giả. Bị bệnh nằm điều trị dài ngày ở trạm y tế và ở nhà, đồng nghĩa với cuộc sống họ càng thêm khó khăn.Ông Nguyễn Văn Bừng, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lâm cho biết, trong lúc người dân bị "bệnh lạ", chính quyền địa phương cũng chỉ biết vận động người dân bình tĩnh chờ kết luận từ các cơ quan chức năng. Mong rằng các ngành chuyên môn của Nghệ An cần nhanh chóng vào cuộc, sớm tìm ra nguyên nhân gây bệnh và có hướng điều trị hiệu quả, sớm ổn định tâm lý cho người dân trên địa bàn xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc./.Theo Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)