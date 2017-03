Người đàn ông nằm viện suốt 45 năm

Paulo Henrique Machado với chiếc máy tính tại bệnh viện. Ảnh: BBC

Paulo Henrique Machado là nạn nhân trong đợt dịch bại liệt gần nhất của Brazil và đã sống gần cả đời trong bệnh viện. Từ lúc còn là một đứa trẻ, ông đã bị bệnh bại liệt và thở bằng máy suốt 24 giờ/ ngày. Bất chấp số phận, người đàn ông này đã trở thành một họa sĩ phim hoạt hình và ông đã làm được một bộ phim về cuộc đời mình.



Mẹ của Machado qua đời khi ông mới 2 ngày tuổi và ông sống cuộc đời gắn với chiếc xe lăn trong bệnh viện từ đó. Ligia Marcia Fizeto - cô y tá chăm sóc Machado - cũng mới bước chân vào bệnh viện Sao Paulo thời gian ngắn trước khi ông chào đời. “Rất buồn khi phải nhìn thấy những đứa trẻ suốt ngày nằm bất động trên giường hoặc hiếm khi di chuyển”, nữ y tá nói.

Machado và Eliana Zagui cùng lớn lên bên nhau



Nằm bên cạnh Machado là cô bạn gặp hoàn cảnh tương tự Eliana Zagui, 2 đứa trẻ trong bệnh viện còn sống sót trong đợt dịch năm ấy. Các bác sĩ không hiểu sao đôi bạn ấy lại sống lâu hơn rất nhiều so với những trẻ gặp hoàn cảnh tương tự. Nhiều người lầm tưởng hai bạn là vợ chồng nhưng Machado cho biết mối quan hệ của họ chỉ như anh trai – em gái.



Do sợ nhiễm trùng nên hai bệnh nhân này rất ít khi được ra ngoài nhưng chuyến đi nào cũng đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ. Hơn 45 tuổi, Zagui và Machado chỉ mới ra ngoài bệnh viện dưới 50 lần, đa số là trong những năm gần đây. Lần đầu tiên Machado nhìn thấy bãi biển là năm 32 tuổi, ông đã thốt lên vui sướng. Đó cũng là lần đầu tiên Eliana Zagui đi biển.



Do sống trong bệnh viện quá lâu, đôi bạn được trang trí phòng bệnh như nhà riêng của mình. Phòng Zagui lấp lánh búp bê và sách, còn phòng Machado đầy những kỷ vật về phim. Ngoài ra, ông còn có hai máy tính vì trước đó đã được đào tạo tại chỗ để làm họa sĩ phim hoạt hình.

Hai bệnh nhân cùng trải qua những giây phút tuyệt vời ở biển



Tháng 5 vừa rồi, Machado đã kiếm được 65.000 USD từ bộ phim hoạt hình 3D có tên The Adventures of Leca and her Friends, dựa trên cuốn truyện do Zagui viết dưới sự chỉ đạo của anh. Bộ phim miêu tả tuổi thơ, sự trưởng thành của Machado với Zagui cùng những người bạn trong bệnh viện.



Y tá Ligia Marcia Fizeto cho biết cô rất tự hào về những thành công của Machado: “Tim tôi ngập tràn hạnh phúc khi cậu ấy có thể đạt được một trong những mục tiêu của mình là làm một bộ phim”.

Vài cảnh trong bộ phim hoạt hình của Machado