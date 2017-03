Người đầu tiên chết vì “siêu vi khuẩn”

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được biết đến do loại vi khuẩn này.Nhà vi trùng học Denis Pierard thuộc bệnh viện AZ VUB ở Brussels (Bỉ), nơi người đàn ông nói trên được điều trị từ tháng sáu, cho hay nạn nhân bị nhiễm loại vi khuẩn này khi điều trị tại một bệnh viện ở Pakistan, do bị thương nặng ở chân trong một tai nạn xe hơi.



Mặc dù đã được chuyển về Bỉ và được điều trị bằng colistin, một loại kháng sinh mạnh, song người đàn ông xấu số này đã bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc và tử vong.Siêu vi khuẩn kháng thuốc vừa được phát hiện tại một số quốc gia Nam Á, Anh và Australia. Các nhà khoa học Anh vừa cho biết đã phát hiện một loại gen mới có tên gọi "New Delhi metallo-beta-lactamase" (NDM-1) trong cơ thể những bệnh nhân ở Nam Á và ở Vương quốc Anh. NDM-1 khiến vi khuẩn có khả năng kháng rất mạnh đối với hầu hết các loại kháng sinh hiện có, bao gồm cả kháng sinh mạnh nhất hiện nay là carbapenem. Loại gen này có thể lan truyền ở các loài khác nhau, nhưng thường thấy ở các vi khuẩn gây bệnh đường ruột và đường tiết niệu như khuẩn E-Coli.



Nhóm nghiên cứu cho biết vi khuẩn chứa NDM-1 đang phổ biến tại Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan (với hơn 140 ca nhiễm bệnh ghi nhận được tính đến nay) và xâm nhập Anh (37 ca - được cho là những du khách trở về sau khi đi du lịch chữa bệnh tại Nam Á).Các nhà khoa học lo ngại "siêu vi khuẩn" kháng thuốc có thể lan ra khắp thế giới, đồng thời khẳng định trong tương lai gần chưa có loại thuốc nào có khả năng tiêu diệt. Con đường lây nhiễm được cho là những du khách trở về sau khi đi du lịch chữa bệnh tại Nam Á.





Theo T.H (SGTT)