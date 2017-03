Người đầy bụng khó tiêu, ăn sao cho khỏe?

Ở người bình thường dạ dày có chức năng dự trữ thức ăn sau bữa ăn, nhào trộn thức ăn và chuẩn bị thức ăn sẵn sàng cho việc tiêu hóa và hấp thu khi đi xuống ruột non. Dạ dày bình thường co bóp khoảng ba lần trong một phút để tống xuất và đưa thức ăn xuống ruột non trong 90-120 phút sau bữa ăn. Ở người bị bệnh khó tiêu, dạ dày co bóp yếu làm chậm đưa thức ăn xuống ruột non.