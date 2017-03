Người hút thuốc sẽ phải nộp tiền khắc phục hậu quả

Lá cây thuốc lá có đặc tính tích tụ các chất phóng xạ (từ phân hóa học, nguồn đất). Ước tính khi hút trung bình nửa bao thuốc một ngày thì liều chất phóng xạ trong cơ thể người hút thuốc phải chịu tương đương với việc phải đi chụp X-quang từ 300 đến 2.000 lần mỗi năm. Điều này làm sáng tỏ hơn cơ chế tại sao thuốc lá lại gây ung thư phổi và các bệnh ung thư khác.



Theo Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ, lượng phóng xạ lớn nhất mà công chúng nhiễm phải là từ việc hút thuốc. Khói thuốc không phải là nguồn chiếu ra chất phóng xạ, nhưng nó chứa lượng nhỏ các chất phóng xạ mà người hút thuốc đưa vào phổi mình khi hít khói thuốc.

Theo Nam Phương ( VNE)



Đây là nội dung trong dự thảo luật Phòng chống tác hại thuốc lá đang được Quốc hội bàn bạc.Toàn bộ nguồn thu này sẽ được sử dụng đầu tư trực tiếp cho công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo Văn phòng Phòng chống tác hại thuốc lá, ngân sách nhà nước cấp cho công tác phòng chống tác hại thuốc lá tại trung ương thấp, khoảng 47.000 USD, bằng 0,5% kinh phí của Thái Lan, trong khi số người hút của nước này chỉ bằng 2/3 số lượng người hút của Việt Nam.Hiện kinh phí dành cho kiểm soát thuốc lá ở Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào các nhà tài trợ quốc tế khoảng 90%. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các nguồn tài trợ từ quốc tế sẽ ngày càng ít đi do nước ta đã vượt ngưỡng nghèo, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp.Dự thảo luật cũng đề nghị thành lập Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Kinh phí của Quỹ chính là khoản đóng góp của người sử dụng thuốc lá, cộng thêm tài trợ của các cá nhân, tổ chức.Không những thế, việc giá thuốc lá tăng cũng là một biện pháp tốt để giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá. Giá thuốc ở Việt Nam thuộc vào hàng thấp nhất thế giới.Ngoài ra, việc in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh chiếm 50% diện tích mặt trước và sau của bao thuốc cũng đã được đưa vào trong dự thảo Luật. Nhờ đó người tiêu dùng được biết các thông tin chính xác về sản phẩm mà họ sử dụng, những hậu quả đối với sức khỏe, tính gây nghiện và nguy cơ chết người từ việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá.Việt Nam mới in cảnh báo bằng chữ đen trên nền trắng chiếm 30% diện tích các mặt chính của bao thuốc. Trên thế giới 42 nước đã thực hiện việc in cảnh báo bằng hình ảnh.Theo Viện chiến lược và chính sách y tế, việc in ảnh cáo sức khỏe bằng hình ảnh tại Việt Nam sẽ có chi phí cực thấp với hiệu quả cao. Chỉ cần đầu tư 500 đồng thì sẽ mang lại một năm sống khỏe mạnh cho mỗi người.Một trong những điểm còn gây tranh cãi trong dự thảo luật là việc quy định các “khu vực dành riêng cho người hút thuốc”. Theo bà Phạm Hoàng Anh, Giám đốc Văn phòng HealthBridge Canada tại Việt Nam cho rằng, nhiều quốc gia đã chứng minh quy định này không hiệu quả trong việc bảo vệ mọi người khỏi phơi nhiễm khói thuốc thụ động, ngay cả khi sử dụng hệ thống thông gió, lọc khí lại rất tốn kém và không cần thiết."Trong hoàn cảnh Việt Nam việc này càng khó vì không gian làm việc ở phần lớn các cơ quan tổ chức là chật hẹp. Chỉ có một nơi duy nhất có thể cần tới “khu vực dành riêng” cho người hút thuốc là ở sân bay. Ở những địa điểm khác, người hút thuốc có thể hút ở khu vực ngoài trời", bà Hoàng Anh nói.