Người ơi thương lấy da cùng!

Ai cũng có thể mường tượng bộ mặt Trái đất sẽ ra sao nếu mặt trời chỉ cần hôm nào đó giận lẫy không thèm thức giấc. Mọi việc từ chuyện lớn như tiến trình quang hợp của cây cỏ cho đến chuyện nhỏ như phản ứng tổng hợp sinh tố D trong cơ thể con người, tất cả đều rối loạn đến mức tiêu tùng nếu thiếu hơi ấm của thần thái dương. Nhưng tiếc thay nắng lại là kẻ thù số một của làn da.

Không phải tắm nắng mới bị ung thư da

Ngành y tế ở CHLB Đức ắt hẳn phải có lý do chính đáng khi mới đây “nâng cấp” ung thư da vào nhóm bệnh lý ở tầm vóc quốc gia. Thầy thuốc bên đó tất nhiên không “chuyện nhỏ xé ra to” làm chi nếu mỗi năm không có thêm gần 300.000 người, nghĩa là hơn 3% dân số, là nạn nhân của ung thư da! Nguyên nhân không hẳn chỉ vì tia tử ngoại thừa nước đục thả câu qua các lỗ hổng ozon trong bầu khí quyển do chính con người sáng tác từ môi trường ngày càng ô nhiễm. Dân Tây do sống lâu ngày ở xứ lạnh nên mê nắng ấm. Ngày nào có chút mặt trời là tắm nắng, có dịp đi biển nghỉ hè thì suốt ngày phơi nắng cho đã ghiền. Ngoài ra, cơ tạng da trắng rất dễ bị ung thư.

Đa số nam giới đều chưa ý thức về việc tự thương lấy làn da của mình dưới sức tàn phá của môi trường thời tiết nắng nóng.

Nhưng ung thư da không phải chỉ có ở xứ người. Trái lại là khác, với cái nắng đổ lửa, nhất là trong khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ, tỉ lệ ung thư da ở xứ mình vẫn ở mức cảnh báo. Cũng đừng tưởng tia tử ngoại chỉ gây hại khi trời quang mây tạnh. Ngay cả lúc trời âm u chuyển mưa vần vũ, tia tử ngoại vẫn tấn công như thường nhờ phản chiếu qua mây, qua mặt nước, mặt cát, mặt đường tráng nhựa… Ung thư da đã vậy lại thêm khó lường vì bệnh không phát tán ngay mà nhiều khi cả chục năm sau một lần phỏng nắng, nhất là ở trẻ con. Nhiều nhà nghiên cứu đã không quá lời khi đay nghiến lớp da là cơ quan để bụng thù dai. Do đó, mọi biện pháp bảo vệ da, từ quần áo bảo hộ cho đến kem chống nắng, hoàn toàn cần thiết để phòng ngừa ung thư da.

Đừng sợ nắng rồi để da thiếu nắng

Ung thư da là bệnh không khó chữa nếu được phát hiện sớm. Cũng đừng sợ bệnh đến độ sợ luôn ánh nắng mặt trời. Thiếu nắng cũng bệnh không thua gì ung thư da. Hơn nữa, theo kết quả nghiên cứu mới đây ở Hoa Kỳ và Úc, ung thư không tự nhiên phát tán theo kiểu hễ gặp tia tử ngoại là kết bạn liền tay. Trái lại, cho dù phải dang nắng mỗi ngày thì tia tử ngoại hầu như chỉ gây hại nếu đối tượng thiếu hụt sinh tố D. Chính vì thế mà chế độ dinh dưỡng dồi dào sinh tố D, chẳng hạn với sữa hay phó sản của sữa, tất nhiên với điều kiện là sữa bảo đảm chất lượng thay vì được “tẩm” hóa chất! Với người phải lao động dưới trời nắng gắt, việc dùng thuốc sinh tố D định kỳ là biện pháp phòng ngừa ung thư da theo kiểu trong uống rồi ngoài mới thoa.

Đi xa hơn nữa, chuyên gia ngành ung bướu đã quả quyết là có thể phòng ngừa ung thư da không khó nếu biết cách chăm sóc làn da, một bộ phận đang bảo vệ cho toàn bộ cơ thể của bạn từ lúc sinh ra đến khi già cỗi.

Không thể thiếu ánh nắng mặt trời, nhất là khi cuộc sống hiện nay dường như lạnh lẽo vì thiếu vắng tình người. Vấn đề chỉ là làm sao tuy đồng hành cùng tia nắng nhưng đừng quên lớp da thân thương một đời tận tụy. Nói nghe dễ nhưng khó làm vì… bạc bẽo dường như là thói quen của con người. Nhớ gì thì nhớ mấy ai nhớ đến lớp da!

Nam giới cũng phải bảo vệ da Không chỉ phụ nữ mới nên bảo vệ da vì họ cần làm đẹp. Nắng không phân biệt tuổi tác, giới tính. Những biện pháp bảo vệ để phòng ngừa ung thu da rất đơn giản, nam giới vẫn có thể áp dụng mỗi ngày: ● Đừng bao giờ để da thiếu nước. Trong đã thiếu nước lại gặp nắng nóng bên ngoài thì da nếu không bệnh mới là chuyện lạ. ● Cung cấp cho da chất kháng oxy-hóa một cách đều đặn, cụ thể là tiền sinh tố A trong trái có màu vàng cam, trong rau xanh thẫm. Nhiều nhà điều trị hoàn toàn có lý khi khuyên ăn trái cây năm lần trong ngày, trái gì cũng được. Không cần nhiều, mỗi lần không quá 50 g, miễn là đừng quên. ● Điều trị bệnh ngoài da, nhất là tình trạng dị ứng, đến nơi đến chốn để bảo vệ cấu trúc của da, thay vì ngại đến thầy thuốc để rồi sau đó càng khổ hơn.

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG, Trung tâm Điều trị Oxy cao áp TP.HCM