Người phụ nữ chỉ nằm sấp vì khối u khổng lồ ở mông

Khối u màu trắng bệch như một bọng chứa nước nằm phía sau mông và lưng của bệnh nhân



Chị An không thể đi lại như người bình thường, khi ngủ hay nghỉ ngơi đều phải nằm sấp, quần áo mặc phải dùng kích cỡ lớn… Mặc cảm với khối u, hầu như từ nhỏ đến giờ, người phụ nữ này lúc nào cũng phải che kín mặt.Bệnh nhân cho biết, từ nhỏ phía dưới lưng của mình đã xuất hiện một vệt nhỏ như vết bỏng, chứa nước. Khối u lớn dần, lan ra cả vùng lưng và khoảng 15 năm nay thì phát triển với tốc độ chóng mặt. Đau đớn, gia cảnh quá nghèo, chị An không dám đi bệnh viện, chỉ mua thuốc giảm đau về uống.



Các bác sĩ cho biết, khối u có kích thước rất lớn, cần phải phẫu thuật cắt bỏ

Bố mất sớm, mẹ già đau yếu, hai em bị thiểu năng trí tuệ bỏ nhà đi mất tích, một mình chị An phải làm việc quần quật, vừa làm ruộng, vừa nhặt ve chai để kiếm tiền nuôi mẹ già. Không phải là người phụ nữ xinh đẹp, lại nghèo khó, chị luôn tự ti với bệnh tật và không thể lấy chồng đành xin một đứa con nuôi cho đỡ hiu quạnh. Ngày ngày, chị phải dùng chiếc quần đặc biệt, bịt chặt khối u sau mông để đi làm.



Gần một tuần trước, quá đau đớn, uống thuốc giảm đau liều cao mà không có kết quả, chị An được một người hàng xóm chở vào Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.



Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bác sĩ Chuyên khoa 2 - Đậu Huy Hoàn trực tiếp khám cho chị An quyết định sẽ phải phẫu thuật, tách bỏ khối u. Bác sĩ Hoàn cho biết, đây là một khối u lớn, phức tạp, khi mổ bệnh nhân sẽ mất rất nhiều máu và phải sử dụng các loại máy móc, thuốc men tốt nhất mới hy vọng ca phẫu thuật thành công. Chế độ hậu phẫu sau mổ cũng đòi hỏi người nhà phải kiên trì và rất tốn kém.

Ngoài khối u khổng lồ sau lưng, người phụ nữ còn có hàng trăm khối u nhỏ như hạt đậu, mọc ở khắp người. Các bác sĩ đang tìm hiểu nguyên nhân, xem xét để đưa ra phác đồ điều trị.



Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đang kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho chị An được phẫu thuật. Độc giả quan tâm vui lòng liên hệ: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, số 60 Tôn Thất Tùng, thành phố Vinh - Nghệ An. Số tài khoản của bệnh viện 102 010001498985 Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh Nghệ An. Số điện thoại bác sĩ Đậu Huy Hoàn, Phó Giám đốc bệnh viện, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân An: 0983.686.829.