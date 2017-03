Người trẻ tuổi cũng đối mặt với nguy cơ đột quỵ

Theo TTXVN



Kết luận này được nêu ra trong hai công trình nghiên cứu công bố ngày 24/10 trên Tạp chí Y khoa Lancet.Kết quả nghiên cứu cho thấy trong vòng 20 năm qua số người bị đột quỵ ở độ tuổi từ 20 đến 64 đã tăng 25%. Đối với những người ở độ tuổi dưới 75 hiện chiếm tới 62% các ca đột quỵ mới, trong đó 45% bị tử vong, và 72% rơi vào tình trạng ốm yếu và bệnh tật.Các nhà khoa học còn phát hiện thấy 83.000 người ở độ tuổi 20 bị đột qụy mỗi năm, chiếm 0,5% đồng thời cảnh báo bệnh đột quỵ sẽ tiếp tục "trẻ hóa" trừ phi áp dụng các biện pháp khẩn cấp để cải thiện lối sống không lành mạnh bằng cách giảm liều lượng sử dụng muối, calo, rượu và thuốc lá.Nghiên cứu cho thấy chỉ tính riêng trong năm 2010, có tới 61,5% số người bị bệnh tật và 51,7% người bị tử vong do đột quỵ xuất huyết, vốn xảy ra khi một mạch máu yếu bị đứt mà nguyên nhân chính là do huyết áp cao và lối sống không lành mạnh, gây ra.Phần lớn những người bị đột quỵ là ở độ tuổi dưới 75. Đặc biệt, những người có thu nhập thấp và sinh sống ở các quốc gia có mức thu nhập trung bình thì tỷ lệ mắc phải bệnh đột quỵ xuất huyết tăng gần 19%.Số trường hợp xảy ra đột quỵ xuất huyết thường chỉ bằng một nửa số ca bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ, vốn xảy ra do tình trạng tắc nghẽn ở mạch máu cung cấp máu cho não.Các nhà nghiên cứu cảnh báo tình trạng bệnh tật, ốm yếu và tử vong do đột quỵ gây ra sẽ tăng gấp đôi trên toàn thế giới vào năm 2030, đặc biệt tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình do việc ăn uống không lành mạnh, áp huyết cao, béo phì, lười vận động và hút thuốc tại những quốc gia này đang tăng mạnh./.