Nguy cơ cúm A/H1N1 quay lại dịp Tết

26 bệnh nhân này nằm rải rác ở 3 tỉnh, thành là Long An (1 người), Hà Nội (10 người), TP.HCM 15 người. Tất cả các bệnh nhân đều mắc cúm A/H1N1 thể nhẹ, không có ca nào bị biến chứng nặng.



Các ca cúm trở lại Việt Nam không có dấu hiệu bất thường. Bởi đây cũng là tình hình chung trên toàn thế giới.



Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, trên toàn cầu hiện nay số mắc cúm A/H1N1 ở mức độ không cao so với số mắc các chủng cúm khác. Tuy nhiên cúm A/H1N1 tiếp tục ghi nhận rải rác ở một số nước thuộc khu vực Châu Âu, Châu Á và đang có chiều hướng gia tăng ở Anh, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Hàn Quốc, Mông Cổ và miền bắc Trung Quốc.



Cúm A/H1N1 lây lan rất dễ dàng (qua đường hô hấp như hắt hơi, ho khạc, …). Vì thế Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần đeo khẩu trang phòng tránh, giữ vệ sinh sạch sẽ.



Đặc biệt trong thời điểm mùa Đông – Xuân như hiện nay điều kiện thời tiết tạo thuận lợi cho vi rút cúm A/H1N1 phát triển, lây lan nhanh chóng.



Bộ Y tế cảnh báo ngay khi phát hiện mắc cúm cần đến cơ sở y tế gần nhất để nhận được sự hỗ trợ. Đặc biệt là phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạn tính (bệnh tim mạch, hen, lao phổi, tiểu đường, béo phì, suy dinh dưỡng, bệnh nhân AIDS,...), người già, trẻ em dễ xảy ra biến chứng nặng khi bị nhiễm cúm A/H1N1 do vậy khi có biểu hiện nghi ngờ cúm những đối tượng này cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị kịp thời, hạn chế tử vong.



Ngoài cúm A/H1N1 đang quay trở lại, Bộ Y tế cũng lo ngại các loại bệnh tật khác có thể phát sinh trong dịp Tết Tân Mão và mùa lễ hội (như các bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hoá, ...). Vì thế, để có một cái Tết an toàn, lành mạnh, Bộ đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành trên toàn quốc cần tăng cường tuyên truyền tới người dân về cách giữ gìn sức khoẻ dịp Tết và chủ động chuẩn bị các biện pháp ứng phó trong mọi tình huống.





