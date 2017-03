Nguy cơ nhiễm độc thực phẩm từ hộp xốp

Theo Liên Châu (TNO)



Theo ông Trần Quốc Hùng, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc, hộp xốp là bao gói được sử dụng rộng rãi nhưng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng do ô nhiễm chì, cadmium nếu nguyên liệu sản xuất hộp không tinh khiết; có thể bị nhiễm styrene và ethylbenzene do sử dụng hộp xốp không đúng cách.Theo ông Hùng, chỉ sử dụng hộp xốp chứa đựng, bảo quản thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm đúng các quy định về ATTP. Hộp xốp chỉ dùng để chứa đựng, bảo quản thực phẩm có nhiệt độ dưới 70 độ C và chỉ nên dùng một lần, tạm thời; không bảo quản thực phẩm trong thời gian dài ngày. Không dùng hộp xốp chứa đựng các loại thức ăn, đồ uống đang nóng, thức ăn có nhiều mỡ nóng, nước sôi, thức ăn và đồ uống chua (dưa muối, xa lát trộn dấm, nước chanh...) hay mỡ, dầu ăn.