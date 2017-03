Nguy cơ ung thư từ máy X-quang

Tại Hà Nội, trong số 80 cơ sở được thanh tra, có 62 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong khám chữa bệnh và 18 cơ sở sử dụng, nhập khẩu, vận chuyển nguồn phóng xạ. Kết quả, cả 8 cơ sở sai phạm bị xử phạt với tổng số tiền 51,5 triệu đồng đều là các cơ sở y tế.



Điều đáng nói, ngoài các phòng khám, trung tâm y tế, một số bệnh viện lớn cũng để xảy ra sai phạm. Nặng nhất là Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bị xử phạt 14 triệu đồng do vi phạm sử dụng thiết bị bức xạ không có giấy phép, không có tổ chức đánh giá liều cho nhân viên y tế. Tại TP.HCM, 14 cơ sở vi phạm trên tổng số 35 cơ sở được thanh tra đều là sai phạm trong hoạt động X-quang.



Ông Nguyễn Hào Quang, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật bức xạ hạt nhân (Bộ KH-CN) cho rằng, khoa học y tế ngày càng phát triển, các thiết bị chiếu, chụp X-quang không thể thiếu trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh. Tuy nhiên, ngành y tế chưa quan tâm đúng mức đến sự an toàn bức xạ. Ông Nguyễn Hào Quang cho rằng, nếu các cơ sở y tế vẫn tiếp tục giữ cách làm luộm thuộm và quá lạm dụng máy chiếu chụp X-quang như hiện nay, thì chịu thiệt thòi nhất vẫn là những người bệnh. “Có thể họ đi khám bệnh này, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng, người bệnh có thể bị mắc các căn bệnh khác khi chiếu chụp máy X-quang không chuẩn sẽ đưa ra hình ảnh và liều lượng bức xạ không chính xác. Không gây ra những tổn thương tức thì và không có những biểu hiện lâm sàng nên người bệnh khó thể nhận biết được. Số liệu thống kê gần đây, tỷ lệ ung thư ngày càng tăng, không ngoại trừ yếu tố gia tăng ung thư là do sử dụng tia X-quang. Nếu quản lý không chặt chẽ, sẽ gây rủi ro cho cộng đồng và làm gia tăng tỷ lệ ung thư trong cộng đồng”, ông Quang nhấn mạnh.



Không chỉ ảnh hưởng đến người bệnh, một chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân (Bộ KH-CN) khuyến cáo: Những nhân viên thường xuyên tiếp xúc với bức xạ ion hóa, nhận liều vượt quá giới hạn quy định, dễ có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe. Tia bức xạ có thể gây ra hiệu ứng sinh học (nôn mửa, rụng tóc, đục thủy tinh thể...), hiệu ứng ngẫu nhiên (sinh con quái thai, ung thư...).





Theo Thu Hằng ( TN)