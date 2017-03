Nguy cơ ung thư, vô sinh do viêm nhiễm đường sinh dục

Thông tin trên được bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khuyến cáo vào chiều 1-5.

Theo bà Hoa, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do thiếu kiến thức thông thường về vệ sinh cơ thể và quan hệ tình dục không an toàn. Nếu không điều trị triệt để có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung, vô sinh do tắc nghẽn ống dẫn trứng hoặc mang thai ngoài dạ con. “Tại TP.HCM, khi có biểu hiện viêm nhiễm đường sinh dục thì đến khám và điều trị tại các BV Từ Dũ, Hùng Vương, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP, các BV có khoa sản…” - bà Hoa nhắc nhở.

T.NGỌC