Nguy hiểm từ các vết thương kín trong lồng ngực

Một thanh niên bị dập tim đã 17 năm, một thiếu nữ bị dập động mạch chủ bốn năm, thế nhưng cả hai không hề hay biết gì. Theo các bác sĩ, nếu có một tác động nhẹ, cả hai sẽ chết do tim và động mạch bị vỡ.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thái An, khoa Phẫu thuật tim, BV Chợ Rẫy, cho biết nơi này vừa phẫu thuật trường hợp dập tim gây lủng và trường hợp bị phình động mạch chủ. Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân Nguyễn Quốc Tuấn, 30 tuổi (Bình Định), bị dập lủng mõm tim. Theo hồ sơ bệnh án, năm 13 tuổi, Tuấn đi xe đạp và tông vào lan can cầu. Chuyện tưởng như không có gì nhưng mới đây, hễ làm nặng là bệnh nhân tức ngực, khó thở nên đi khám ở BV Chợ Rẫy. Theo chẩn đoán, bệnh nhân bị giả phình thất trái vùng mõm tim (phình do chấn thương từ trước chứ không phải do bệnh lý). Các bác sĩ phẫu thuật thì thấy tim bị tổn thương, có một lỗ thủng thất trái khoảng 17 mm được bọc bởi một lớp màng mỏng bên ngoài có dấu hiệu vỡ. Bác sĩ đã cắt bỏ lớp cơ tim bị dập, đồng thời cố định bằng lớp màng thay thế và may lại.

Niềm vui của bệnh nhân Nguyễn Thị Trang sau khi được phẫu thuật. Ảnh: DUY TÍNH

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân Nguyễn Thị Trang, 20 tuổi (Tiền Giang), bị phình động mạch chủ. Theo gia đình bệnh nhân, năm 16 tuổi, Trang đi học về bị xe môtô tông vào gây vỡ gan, tràn máu màng phổi, gãy xương hàm, tưởng chừng như không sống nổi. Bệnh nhân được cứu sống nhưng các bác sĩ ở BV Chợ Rẫy chưa phát hiện được động mạch chủ của bệnh nhân đang bị tổn thương. Sau bốn năm bình thường, vài tháng trở lại đây Trang bị đau ngực. Kết quả chụp X-quang tại BV Chợ Rẫy cho thấy bệnh nhân bị phình động mạch chủ (cũng lả giả phình quai sau chấn thương) - nơi ngã ba động mạch đưa máu lên não. Động mạch chủ bị giãn và bắt đầu vỡ ra.

Các bác sĩ đã cắt bỏ đoạn động mạch bị phình và thay thế bằng một đoạn mạch nhân tạo khoảng 20 mm.

Theo các bác sĩ, các chấn thương bên ngoài lồng ngực tưởng như không có gì nhưng nó đã để lại nhiều biến chứng bên trong nội tạng cho nhiều người, chi phí viện phí tốn kém hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, bác sĩ sẽ rất khó phát hiện ra các tổn thương như vừa nêu, nếu phát hiện được cũng chỉ cho uống thuốc, theo dõi mà thôi!

DUY TÍNH