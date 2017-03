Nguy kịch vì ăn sam

Rạng sáng 14-2, nông dân Bào Thanh Đẳng (26 tuổi, ấp Chợ Thủ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển) thăm lưới trong vuông tôm của gia đình bắt được con sam nặng khoảng 0,5kg đem vào nhà nướng ăn, sau đó không lâu anh bị chóng mặt, đau bụng, nôn ói, cơ thể tê liệt...Gia đình đưa anh đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhờ can thiệp kịp thời, súc rửa dạ dày và điều trị chống độc tích cực nên đến nay anh Đẳng đã qua cơn nguy kịch.“Ở VN có hai loại sam gần giống nhau. Con sam lông (còn gọi là con so) có đuôi tròn, ngắn, mình có lông, trứng và thịt có độc tố mạnh. Con sam thường có đuôi hình tam giác, có gai, dài, trọng lượng thường lớn hơn con so, sống từng cặp. Dân vùng sông nước Cà Mau thường bắt sam để ăn thịt và trứng nhưng lúc nhỏ giữa con sam và con so rất khó phân biệt, tốt nhất bà con đừng ăn để tránh hậu quả đáng tiếc” - bác sĩ Thống khuyến cáo.Theo ĐÔNG TRIỀU (TTO)