Nguyên nhân khiến nam giới béo bụng

Bụng nam giới ngày càng có xu hướng phình to so với các thế hệ trước. Nhiều người cho rằng đó là do ăn uống quá mức nhưng lại thiếu luyện tập thể dục. Nhưng nghiên cứu của Đại hocọc Oxford (Anh) cho thấy lời giải thích này không đơn giản chỉ là như vậy.

Thật vậy, nghiên cứu khoa học này cho thấy một sự pha trộn của các yếu tố không mong đợi bao gồm gene, sự ô nhiễm, căng thẳng, sự phù phiếm, chứng mất ngủ… đã giúp sức cho tình trạng béo phì ở nam giới. Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra một gene Arrdc3 gây tăng cân cho nam giới. Gene này được tìm thấy trong mô mỡ và cơ bắp và chúng thường phát tác khi có tuổi. TS Parth Patwari, công tác tại bệnh viện Brigham, đã loại bỏ các gene này ở chuột đực và các con chuột này không còn bị tăng cân do tuổi tác. Một khám phá khoa học khác cho thấy nam giới có thể đặc biệt dễ bị tổn thương bởi các yếu tố môi trường liên quan đến béo phì. Một trong những mối đe dọa là phthalates, chất được dùng để làm mềm nhựa trong các đồ dùng gia đình. Nhà nghiên cứu Richard Stahlhut, chuyên gia về y tế dự phòng của ĐH Rochester, lượng testosterone thấp cũng làm tình trạng bệnh béo phì tăng lên. Theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Environmental Health Perspectives, nam giới có thể tăng cân do độ nhạy của cơ thể với insulin giảm. Một yếu tố gây béo khác là ô nhiễm không khí. Nghiên cứu của Đan Mạch trên 3.000 người cho thấy: nam giới có nhóm máu O có nguy cơ béo phì khi tiếp xúc với ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp so với những người khác. Nguyên nhân là do ô nhiễm không khí gây ra tình trạng viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể. Nhưng nguyên nhân chủ đạo gây béo phì ở nam giới là nam giới ngày càng phải dành nhiều giờ ở bàn làm việc. Khi chúng ta ngồi nhiều, cơ bắp sẽ không có cơ hội vận động, mỡ không có cơ hội bị đốt cháy. Một giả thuyết khác cho rằng nam giới phát phì là do thiếu ngủ (hậu quả của áp lực công việc) gây rối loạn trao đổi chất. Nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy những nam giới ngủ ít hơn 5 tiếng/đêm sẽ tăng tiết một loại hooc-môn mà gây ra thèm ăn. “Thiếu ngủ làm tăng cảm giác đói, cũng như thèm những đồ ăn nhiều calo thường là đồ ngọt và đồ béo”, báo cáo khoa học tại Đâị học Nihon. Tam Fry, một phát ngôn viên Diễn đàn béo phì quốc gia Anh, khẳng định rằng sự căng thẳng kéo dài và cuộc sống gấp gáp đã khiến nam giới dễ béo hơn. Bởi thay vì ngồi ăn trưa bình tĩnh, mọi người mua bánh mỳ hay ăn các món ngay tại bàn làm việc. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để giảm đại dịch béo phì ở nam giới đang có nguy cơ bùng nổ, cần phải có chiến dịch thay đổi nhận thức của nam giới về ăn uống, giúp họ thấy rõ mối tương quan giữa ăn uống và sức khỏe. Theo L.A (Dân Trí)